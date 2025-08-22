Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.08.2025
Сбербанк введет бесконтактные платежи через терминалы
экономика
банки
финансы
герман греф
владимир путин
сбербанк
apple
технологии
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Бесконтактные платежи с помощью айфона через терминалы Сбербанка пока доступны только участвующей в тестировании особой группе клиентов, но широко эту функцию могут ввести уже до конца месяца, сообщил РИА Новости сотрудник кредитной организации. Ранее корреспондент агентства со ссылкой на информацию на экране платежного терминала банка сообщал, что Сбербанк планирует в скором времени внедрить возможность платить айфоном через терминалы. "Пока еще ведется тестирование. Не на всех терминалах это доступно, и пока только висит банер, что скоро тут будет оплата", - рассказал сотрудник. По его словам, тестированием занимаются клиенты, которые находятся в тестовой группе, и им эта функция доступна. "Они сейчас это тестируют, и если все успешно пройдет, то это запускается массово всем клиентам", - также отметил он. "Доступно будет сначала на некоторых устройствах и она (оплата - ред.) будет проходить через Bluetooth на айфоне... Вам придет уведомление, когда это будет уже возможно", - уточнил он, добавив, что планируется ввести функцию в этом месяце. Для использования новой функции нужно будет выбрать карту для оплаты. "Внутри приложения Сбербанка вы выберете карту на оплату, которая будет доступна, когда подносите телефон", - заключил сотрудник. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце июля рассказывал, что после того, как Apple в 2022 году заблокировал NFC-порт для России (а Сбербанк были крупнейшим проводником сервисов Apple Pay), банк вплотную занялся развитием платежей по биометрии. У Сбербанка на конец июля было установлено 1,2 миллиона терминалов по всей России, в которых можно совершить оплату и "улыбкой", и QR-кодом, и смартфоном с NFC, и обычной банковской картой.
13:30 22.08.2025
 
Сбербанк введет бесконтактные платежи через терминалы

Сбербанк ведет тестирование бесконтактных платежей с помощью айфона через терминалы

