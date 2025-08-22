Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе Google Meet произошел сбой - 22.08.2025
В работе Google Meet произошел сбой
Пользователи Google Meet столкнулись с проблемами в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector. | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Пользователи Google Meet столкнулись с проблемами в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector.Всплеск жалоб наблюдался между 11:15 и 12:15 по московскому времени. Из общего числа жалоб 40% касались общего сбоя, 33% — проблем с веб-сайтом, 22% — неполадок в работе мобильного приложения и 3% — сбоя в системе оповещений. Сообщения о проблемах поступили из таких регионов, как Карелия, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская и Калининградская области.
Заголовок открываемого материала