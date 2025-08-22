https://1prime.ru/20250822/sboy-861093860.html
В работе Google Meet произошел сбой
В работе Google Meet произошел сбой - 22.08.2025, ПРАЙМ
В работе Google Meet произошел сбой
Пользователи Google Meet столкнулись с проблемами в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T12:51+0300
2025-08-22T12:51+0300
2025-08-22T12:51+0300
происшествия
россия
downdetector
москва
санкт-петербург
карелия
https://cdnn.1prime.ru/img/76811/47/768114779_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_986e4ca2705c77fdbc7a53f9ccfe1c7b.jpg
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Пользователи Google Meet столкнулись с проблемами в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector.Всплеск жалоб наблюдался между 11:15 и 12:15 по московскому времени. Из общего числа жалоб 40% касались общего сбоя, 33% — проблем с веб-сайтом, 22% — неполадок в работе мобильного приложения и 3% — сбоя в системе оповещений. Сообщения о проблемах поступили из таких регионов, как Карелия, Москва, Санкт-Петербург, а также Московская и Калининградская области.
https://1prime.ru/20250820/ii-860997950.html
москва
санкт-петербург
карелия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76811/47/768114779_103:0:1436:1000_1920x0_80_0_0_ae825ead6fb255171dd19fa2daeb472a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, downdetector, москва, санкт-петербург, карелия
Происшествия, РОССИЯ, Downdetector, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Карелия
В работе Google Meet произошел сбой
В работе Google Meet в России произошел сбой