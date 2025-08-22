Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе детям до 18 лет выплатят по пять тысяч рублей
2025-08-22T17:18+0300
2025-08-22T18:02+0300
общество
севастополь
михаил развожаев
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861107256_0:28:3545:2022_1920x0_80_0_0_bbc9e68258110cf61f8a6d43c08b2524.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Дети в Севастополе до 18 лет получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую можно направить на подготовку к новому учебного году, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, данная сумма станет хорошим подспорьем при сборе детей в детские сады и школы. "Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет; принцип нуждаемости применяться не будет", - подчеркнул губернатор и добавил, что после одобрения заявки средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Подать заявление можно с 25 августа до 1 октября. Право на выплату получат семьи, которые живут в Севастополе и воспитывают детей до 18 лет.
https://1prime.ru/20250822/vyplata-861078574.html
17:18 22.08.2025 (обновлено: 18:02 22.08.2025)
 
В Севастополе детям до 18 лет выплатят по пять тысяч рублей

Развожаев: севастопольские дети получат единовременную выплату в пять тысяч рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Вид на Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Дети в Севастополе до 18 лет получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую можно направить на подготовку к новому учебного году, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, данная сумма станет хорошим подспорьем при сборе детей в детские сады и школы.
"Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет; принцип нуждаемости применяться не будет", - подчеркнул губернатор и добавил, что после одобрения заявки средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней.
Подать заявление можно с 25 августа до 1 октября. Право на выплату получат семьи, которые живут в Севастополе и воспитывают детей до 18 лет.
Страховая выплата россиянам после залива квартиры выросла почти в 1,5 раза
07:57
 
