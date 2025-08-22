https://1prime.ru/20250822/sevastopol-861107408.html

В Севастополе детям до 18 лет выплатят по пять тысяч рублей

В Севастополе детям до 18 лет выплатят по пять тысяч рублей - 22.08.2025, ПРАЙМ

В Севастополе детям до 18 лет выплатят по пять тысяч рублей

Дети в Севастополе до 18 лет получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую можно направить на подготовку к новому учебного году, сообщил губернатор... | 22.08.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Дети в Севастополе до 18 лет получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую можно направить на подготовку к новому учебного году, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, данная сумма станет хорошим подспорьем при сборе детей в детские сады и школы. "Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет; принцип нуждаемости применяться не будет", - подчеркнул губернатор и добавил, что после одобрения заявки средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Подать заявление можно с 25 августа до 1 октября. Право на выплату получат семьи, которые живут в Севастополе и воспитывают детей до 18 лет.

