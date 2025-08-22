https://1prime.ru/20250822/shos-861077298.html

Более 20 лидеров иностранных государств примут участие в саммите ШОС

Более 20 лидеров иностранных государств примут участие в саммите ШОС - 22.08.2025, ПРАЙМ

Более 20 лидеров иностранных государств примут участие в саммите ШОС

Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T06:36+0300

2025-08-22T06:36+0300

2025-08-22T06:36+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

белоруссия

си цзиньпин

александр лукашенко

нарендра моди

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861077298.jpg?1755833761

ПЕКИН, 22 авг – ПРАЙМ. Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, заявил на пресс-конференции в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ", - сказал Лю Бинь. Дипломат отметил, что на саммит были приглашены следующие иностранные лидеры: президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Мальдив Мохамед Муиззу, премьер-министр Непала Шарма Оли, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. По словам Лю Биня, главы государств обсудят успешный опыт ШОС, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

китай

кнр

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, белоруссия, си цзиньпин, александр лукашенко, нарендра моди, шос