Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 20 лидеров иностранных государств примут участие в саммите ШОС - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/shos-861077298.html
Более 20 лидеров иностранных государств примут участие в саммите ШОС
Более 20 лидеров иностранных государств примут участие в саммите ШОС - 22.08.2025, ПРАЙМ
Более 20 лидеров иностранных государств примут участие в саммите ШОС
Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T06:36+0300
2025-08-22T06:36+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
белоруссия
си цзиньпин
александр лукашенко
нарендра моди
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861077298.jpg?1755833761
ПЕКИН, 22 авг – ПРАЙМ. Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, заявил на пресс-конференции в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ", - сказал Лю Бинь. Дипломат отметил, что на саммит были приглашены следующие иностранные лидеры: президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Мальдив Мохамед Муиззу, премьер-министр Непала Шарма Оли, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. По словам Лю Биня, главы государств обсудят успешный опыт ШОС, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
китай
кнр
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, кнр, белоруссия, си цзиньпин, александр лукашенко, нарендра моди, шос
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, БЕЛОРУССИЯ, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко, Нарендра Моди, ШОС
06:36 22.08.2025
 
Более 20 лидеров иностранных государств примут участие в саммите ШОС

Помощник главы МИД КНР Лю Бинь: более 20 иностранных лидеров примут участие в саммите ШОС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 22 авг – ПРАЙМ. Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, заявил на пресс-конференции в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
"Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ", - сказал Лю Бинь.
Дипломат отметил, что на саммит были приглашены следующие иностранные лидеры: президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Мальдив Мохамед Муиззу, премьер-министр Непала Шарма Оли, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.
По словам Лю Биня, главы государств обсудят успешный опыт ШОС, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРБЕЛОРУССИЯСи ЦзиньпинАлександр ЛукашенкоНарендра МодиШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала