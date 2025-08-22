Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Перезапуск АЭС Гесген в Швейцарии отложили на полгода - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250822/shveytsariya-861107576.html
Перезапуск АЭС Гесген в Швейцарии отложили на полгода
Перезапуск АЭС Гесген в Швейцарии отложили на полгода - 22.08.2025, ПРАЙМ
Перезапуск АЭС Гесген в Швейцарии отложили на полгода
Перезапуск АЭС Гесген на севере Швейцарии отложен на полгода до конца февраля 2026 года, что негативно скажется на финансовых результатах, сообщила управляющая... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T17:21+0300
2025-08-22T18:02+0300
швейцария
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
ЖЕНЕВА, 22 авг - ПРАЙМ. Перезапуск АЭС Гесген на севере Швейцарии отложен на полгода до конца февраля 2026 года, что негативно скажется на финансовых результатах, сообщила управляющая компания Axpo в коммюнике. "Ожидаемый перезапуск атомной электростанции "Гёсген" отложен ещё на шесть месяцев до конца февраля 2026 года. Это негативно скажется на финансовых результатах Axpo Group", - сообщили в компании. Причиной названа подготовка и проверка документации, которая должна быть составлена ​​с использованием новых методов расчёта для системы питательной воды. "В результате отсрочки Axpo в настоящее время ожидает сокращения прибыли примерно на 150–170 миллионов швейцарских франков. Эта сумма будет распределена между двумя финансовыми годами: 2024/2025 и 2025/2026. Также ожидается сокращение производства электроэнергии чуть менее чем на 1,9 ТВт/ч пропорционально доле Axpo", - отметили в компании. Axpo принадлежат 37,5% акций АЭС. Как сообщил телеканал RTS, другой акционер, компания Alpiq, которой принадлежит 40% капитала электростанции, предупредил о потерях в размере 140–160 миллионов франков только за вторую половину 2025 года. АЭС "Гёсген" была выведена из эксплуатации на плановый ежегодный ремонт 24 мая 2025 года. Согласно текущей оценке оператора станции, её эксплуатация должна возобновиться в конце февраля 2026 года после проверки и одобрения Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI). Швейцария располагает 4 атомными энергоблоками, расположенными на трех АЭС: Гёсген, Бецнау и Лайбштадт.
https://1prime.ru/20250821/magate-861061109.html
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швейцария
ШВЕЙЦАРИЯ, Энергетика
17:21 22.08.2025 (обновлено: 18:02 22.08.2025)
 
Перезапуск АЭС Гесген в Швейцарии отложили на полгода

Перезапуск АЭС Гесген в Швейцарии отложили до конца февраля 2026 года

© fotolia.com / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Флаг Швейцарии. Архивное фото
© fotolia.com / Mikael Lever
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 22 авг - ПРАЙМ. Перезапуск АЭС Гесген на севере Швейцарии отложен на полгода до конца февраля 2026 года, что негативно скажется на финансовых результатах, сообщила управляющая компания Axpo в коммюнике.
"Ожидаемый перезапуск атомной электростанции "Гёсген" отложен ещё на шесть месяцев до конца февраля 2026 года. Это негативно скажется на финансовых результатах Axpo Group", - сообщили в компании.
Причиной названа подготовка и проверка документации, которая должна быть составлена ​​с использованием новых методов расчёта для системы питательной воды.
"В результате отсрочки Axpo в настоящее время ожидает сокращения прибыли примерно на 150–170 миллионов швейцарских франков. Эта сумма будет распределена между двумя финансовыми годами: 2024/2025 и 2025/2026. Также ожидается сокращение производства электроэнергии чуть менее чем на 1,9 ТВт/ч пропорционально доле Axpo", - отметили в компании.
Axpo принадлежат 37,5% акций АЭС.
Как сообщил телеканал RTS, другой акционер, компания Alpiq, которой принадлежит 40% капитала электростанции, предупредил о потерях в размере 140–160 миллионов франков только за вторую половину 2025 года.
АЭС "Гёсген" была выведена из эксплуатации на плановый ежегодный ремонт 24 мая 2025 года. Согласно текущей оценке оператора станции, её эксплуатация должна возобновиться в конце февраля 2026 года после проверки и одобрения Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI).
Швейцария располагает 4 атомными энергоблоками, расположенными на трех АЭС: Гёсген, Бецнау и Лайбштадт.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ
Вчера, 18:55
 
ЭнергетикаШВЕЙЦАРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала