Перезапуск АЭС Гесген в Швейцарии отложили на полгода

2025-08-22T17:21+0300

ЖЕНЕВА, 22 авг - ПРАЙМ. Перезапуск АЭС Гесген на севере Швейцарии отложен на полгода до конца февраля 2026 года, что негативно скажется на финансовых результатах, сообщила управляющая компания Axpo в коммюнике. "Ожидаемый перезапуск атомной электростанции "Гёсген" отложен ещё на шесть месяцев до конца февраля 2026 года. Это негативно скажется на финансовых результатах Axpo Group", - сообщили в компании. Причиной названа подготовка и проверка документации, которая должна быть составлена ​​с использованием новых методов расчёта для системы питательной воды. "В результате отсрочки Axpo в настоящее время ожидает сокращения прибыли примерно на 150–170 миллионов швейцарских франков. Эта сумма будет распределена между двумя финансовыми годами: 2024/2025 и 2025/2026. Также ожидается сокращение производства электроэнергии чуть менее чем на 1,9 ТВт/ч пропорционально доле Axpo", - отметили в компании. Axpo принадлежат 37,5% акций АЭС. Как сообщил телеканал RTS, другой акционер, компания Alpiq, которой принадлежит 40% капитала электростанции, предупредил о потерях в размере 140–160 миллионов франков только за вторую половину 2025 года. АЭС "Гёсген" была выведена из эксплуатации на плановый ежегодный ремонт 24 мая 2025 года. Согласно текущей оценке оператора станции, её эксплуатация должна возобновиться в конце февраля 2026 года после проверки и одобрения Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI). Швейцария располагает 4 атомными энергоблоками, расположенными на трех АЭС: Гёсген, Бецнау и Лайбштадт.

