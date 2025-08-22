https://1prime.ru/20250822/siyyarto-861094753.html

ЕК обязан принять меры по предотвращению атак на "Дружбу", заявил Сийярто

ЕК обязан принять меры по предотвращению атак на "Дружбу", заявил Сийярто - 22.08.2025, ПРАЙМ

ЕК обязан принять меры по предотвращению атак на "Дружбу", заявил Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен выполнить свои обязательства, данные в январе, и принять... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T13:11+0300

2025-08-22T13:11+0300

2025-08-22T13:11+0300

энергетика

венгрия

брюссель

петер сийярто

ес

ек

кая каллас

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен выполнить свои обязательства, данные в январе, и принять меры против атак на критическую энергетическую инфраструктуру Венгрии и Словакии, а не оставаться бездействующим.Ранее в пятницу Сийярто сообщил, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию были остановлены уже в третий раз за последнее время из-за нападений со стороны Украины."В январе этого года Еврокомиссия письменно обязалась принять меры в отношении нападений на трубопроводы, обеспечивающие энергоснабжение стран-членов ЕС. Однако после всех трёх нападений Еврокомиссия молчала и не предпринимала действий в наших интересах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он отметил, что вместе со словацким министром Юраем Бланаром направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену с требованием выполнить обещанные меры, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на нефтепровод, снабжающий Венгрию и Словакию."Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они Европейская комиссия, а не украинская!", - подчеркнул Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250822/siyyarto-861093556.html

венгрия

брюссель

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, брюссель, петер сийярто, ес, ек, кая каллас, украина