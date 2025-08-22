https://1prime.ru/20250822/siyyarto-861094753.html
ЕК обязан принять меры по предотвращению атак на "Дружбу", заявил Сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен выполнить свои обязательства, данные в январе, и принять меры против атак на критическую энергетическую инфраструктуру Венгрии и Словакии, а не оставаться бездействующим.Ранее в пятницу Сийярто сообщил, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию были остановлены уже в третий раз за последнее время из-за нападений со стороны Украины."В январе этого года Еврокомиссия письменно обязалась принять меры в отношении нападений на трубопроводы, обеспечивающие энергоснабжение стран-членов ЕС. Однако после всех трёх нападений Еврокомиссия молчала и не предпринимала действий в наших интересах", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Он отметил, что вместе со словацким министром Юраем Бланаром направил письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену с требованием выполнить обещанные меры, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на нефтепровод, снабжающий Венгрию и Словакию."Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они Европейская комиссия, а не украинская!", - подчеркнул Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
