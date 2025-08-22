"ВСМПО-Ависма" в Свердловской области выплавила миллионный слиток титана

https://1prime.ru/20250822/slitok-861097172.html
ВЕРХНЯЯ САЛДА (Свердловская область), 22 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма" выпустила миллионный слиток титана на плавильно-литейном комплексе в Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На производственной площадке "ВСМПО-Ависмы" состоялась торжественная церемония выплавки миллионного слитка. Его вес составил 5 200 килограммов, а диаметр - 870 миллиметров, плавка проходила при температуре более 3 000 градусов Цельсия. Мероприятие посетили временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, мажоритарный акционер компании Михаил Шелков и генеральный директор компании Дмитрий Трифонов. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
