"ВСМПО-Ависма" в Свердловской области выплавила миллионный слиток титана
"ВСМПО-Ависма" в Свердловской области выплавила миллионный слиток титана
2025-08-22T14:26+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
свердловская область
ВЕРХНЯЯ САЛДА (Свердловская область), 22 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма" выпустила миллионный слиток титана на плавильно-литейном комплексе в Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На производственной площадке "ВСМПО-Ависмы" состоялась торжественная церемония выплавки миллионного слитка. Его вес составил 5 200 килограммов, а диаметр - 870 миллиметров, плавка проходила при температуре более 3 000 градусов Цельсия. Мероприятие посетили временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, мажоритарный акционер компании Михаил Шелков и генеральный директор компании Дмитрий Трифонов. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
свердловская область
бизнес, россия, промышленность, свердловская область
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Свердловская область
14:26 22.08.2025
 
"ВСМПО-Ависма" в Свердловской области выплавила миллионный слиток титана

"ВСМПО-Ависма" выпустила миллионный слиток титана на заводе в Свердловской области

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "ВСМПО-Ависма"
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ВЕРХНЯЯ САЛДА (Свердловская область), 22 авг - ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма" выпустила миллионный слиток титана на плавильно-литейном комплексе в Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На производственной площадке "ВСМПО-Ависмы" состоялась торжественная церемония выплавки миллионного слитка. Его вес составил 5 200 килограммов, а диаметр - 870 миллиметров, плавка проходила при температуре более 3 000 градусов Цельсия.
Мероприятие посетили временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, мажоритарный акционер компании Михаил Шелков и генеральный директор компании Дмитрий Трифонов.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
Эксперт рассказал о преимуществах использования титана в строительстве
12 августа, 11:31
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
