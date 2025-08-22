https://1prime.ru/20250822/smi-861104445.html

СМИ: Нидерланды тайно закупали спорное программное обеспечение Palantir

СМИ: Нидерланды тайно закупали спорное программное обеспечение Palantir - 22.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Нидерланды тайно закупали спорное программное обеспечение Palantir

Нидерланды на протяжении многих лет втайне закупали программное обеспечение Palantir, в этом был также замешан нынешний премьер Дик Схоф, который тогда... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T16:19+0300

2025-08-22T16:19+0300

2025-08-22T16:19+0300

экономика

технологии

бизнес

нидерланды

европа

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:226:2400:1576_1920x0_80_0_0_55718b58020e3c48108115741d859b50.jpg

ГААГА, 22 авг - ПРАЙМ. Нидерланды на протяжении многих лет втайне закупали программное обеспечение Palantir, в этом был также замешан нынешний премьер Дик Схоф, который тогда возглавлял полицию, пишет газета Volkskrant со ссылкой на документы, недавно обнародованные по Закону о прозрачности власти. Программное обеспечение Palantir известно своими системами анализа данных на базе ИИ, которые объединяют разрозненные сведения: онлайн-активность, ДНК, отпечатки пальцев, финансовые операции, видеонаблюдение и контакты. С момента своего основания в 2003 году, как отмечает газета, Palantir считалась спорной из-за тесных связей со спецслужбами по всему миру. Так, например, ПО используется израильской армией для отслеживания целей. "Сотни разведывательных и правоохранительных органов используют Palantir, который получил рекордную прибыль и рост котировок на 1700% с момента выхода на биржу в 2020 году", - говорится в статье. В Европе компания также укрепляет свои позиции: Europol приобрел целую платформу данных Palantir совместно с IT-консалтингом Capgemini. Различные федеральные земли Германии используют эти услуги уже длительное время. Правоохранительные органы и спецслужбы Нидерландов долго скрывали использование Palantir. Лишь после решения суда Амстердама в январе 2023 года документы о сотрудничестве властей страны и Palantir были обнародованы. Как выяснилось, в 2011 году Дик Схоф, руководивший тогда полицией, участвовал в тайной закупке спорного ПО. Большая часть текста в обнародованных документах была замазана, но из доступных частей следует, что полиция подписывала контракты с Palantir до 2019 года. Компания активно используется в Европе и США, приносит рекордные прибыли и заключает многомиллиардные контракты.

https://1prime.ru/20250801/armiya-860206164.html

нидерланды

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, нидерланды, европа, германия