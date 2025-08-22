Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Нидерланды тайно закупали спорное программное обеспечение Palantir
Нидерланды на протяжении многих лет втайне закупали программное обеспечение Palantir, в этом был также замешан нынешний премьер Дик Схоф, который тогда... | 22.08.2025, ПРАЙМ
ГААГА, 22 авг - ПРАЙМ. Нидерланды на протяжении многих лет втайне закупали программное обеспечение Palantir, в этом был также замешан нынешний премьер Дик Схоф, который тогда возглавлял полицию, пишет газета Volkskrant со ссылкой на документы, недавно обнародованные по Закону о прозрачности власти. Программное обеспечение Palantir известно своими системами анализа данных на базе ИИ, которые объединяют разрозненные сведения: онлайн-активность, ДНК, отпечатки пальцев, финансовые операции, видеонаблюдение и контакты. С момента своего основания в 2003 году, как отмечает газета, Palantir считалась спорной из-за тесных связей со спецслужбами по всему миру. Так, например, ПО используется израильской армией для отслеживания целей. "Сотни разведывательных и правоохранительных органов используют Palantir, который получил рекордную прибыль и рост котировок на 1700% с момента выхода на биржу в 2020 году", - говорится в статье. В Европе компания также укрепляет свои позиции: Europol приобрел целую платформу данных Palantir совместно с IT-консалтингом Capgemini. Различные федеральные земли Германии используют эти услуги уже длительное время. Правоохранительные органы и спецслужбы Нидерландов долго скрывали использование Palantir. Лишь после решения суда Амстердама в январе 2023 года документы о сотрудничестве властей страны и Palantir были обнародованы. Как выяснилось, в 2011 году Дик Схоф, руководивший тогда полицией, участвовал в тайной закупке спорного ПО. Большая часть текста в обнародованных документах была замазана, но из доступных частей следует, что полиция подписывала контракты с Palantir до 2019 года. Компания активно используется в Европе и США, приносит рекордные прибыли и заключает многомиллиардные контракты.
16:19 22.08.2025
 
СМИ: Нидерланды тайно закупали спорное программное обеспечение Palantir

Volkskrant: Нидерланды втайне закупали спорное программное обеспечение Palantir

ГААГА, 22 авг - ПРАЙМ. Нидерланды на протяжении многих лет втайне закупали программное обеспечение Palantir, в этом был также замешан нынешний премьер Дик Схоф, который тогда возглавлял полицию, пишет газета Volkskrant со ссылкой на документы, недавно обнародованные по Закону о прозрачности власти.
Программное обеспечение Palantir известно своими системами анализа данных на базе ИИ, которые объединяют разрозненные сведения: онлайн-активность, ДНК, отпечатки пальцев, финансовые операции, видеонаблюдение и контакты. С момента своего основания в 2003 году, как отмечает газета, Palantir считалась спорной из-за тесных связей со спецслужбами по всему миру. Так, например, ПО используется израильской армией для отслеживания целей.
"Сотни разведывательных и правоохранительных органов используют Palantir, который получил рекордную прибыль и рост котировок на 1700% с момента выхода на биржу в 2020 году", - говорится в статье.
В Европе компания также укрепляет свои позиции: Europol приобрел целую платформу данных Palantir совместно с IT-консалтингом Capgemini. Различные федеральные земли Германии используют эти услуги уже длительное время.
Правоохранительные органы и спецслужбы Нидерландов долго скрывали использование Palantir. Лишь после решения суда Амстердама в январе 2023 года документы о сотрудничестве властей страны и Palantir были обнародованы.
Как выяснилось, в 2011 году Дик Схоф, руководивший тогда полицией, участвовал в тайной закупке спорного ПО.
Большая часть текста в обнародованных документах была замазана, но из доступных частей следует, что полиция подписывала контракты с Palantir до 2019 года. Компания активно используется в Европе и США, приносит рекордные прибыли и заключает многомиллиардные контракты.
