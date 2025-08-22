Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/ssha-861073009.html
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков - 22.08.2025, ПРАЙМ
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T01:10+0300
2025-08-22T01:10+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
марко рубио
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861073009.jpg?1755814209
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. "Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - говорится в сообщении госсекретаря в соцсети X. По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, марко рубио, марк рубио
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, Марко Рубио, Марк Рубио
01:10 22.08.2025
 
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков

Рубио: США приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта.
"Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - говорится в сообщении госсекретаря в соцсети X.
По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАМарко РубиоМарк Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала