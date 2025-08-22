https://1prime.ru/20250822/ssha-861073009.html
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков - 22.08.2025, ПРАЙМ
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков
22.08.2025 - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта.
"Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - говорится в сообщении госсекретаря в соцсети X.
По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".
США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков
Рубио: США приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков
