https://1prime.ru/20250822/ssha-861073009.html

США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков

США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков - 22.08.2025, ПРАЙМ

США приостановили выдачу рабочих виз для иностранных водителей грузовиков

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T01:10+0300

2025-08-22T01:10+0300

2025-08-22T01:10+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

сша

марко рубио

марк рубио

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861073009.jpg?1755814209

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. "Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - говорится в сообщении госсекретаря в соцсети X. По его словам, растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, марко рубио, марк рубио