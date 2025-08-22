https://1prime.ru/20250822/ssha-861074913.html
Сенатор Грэм* пообещал наделить Россию новым статусом
Сенатор Грэм* пообещал наделить Россию новым статусом - 22.08.2025, ПРАЙМ
Сенатор Грэм* пообещал наделить Россию новым статусом
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в соцсети X о намерении продвигать законопроект, который может определить Россию как страну-спонсора терроризма, если... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T03:31+0300
2025-08-22T03:31+0300
2025-08-22T03:31+0300
россия
украина
сша
стамбул
линдси грэм
владимир мединский
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/51/840705155_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_1ec042eefb0cb8fff27dcd0c2909da7c.jpg
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в соцсети X о намерении продвигать законопроект, который может определить Россию как страну-спонсора терроризма, если она не вернет из Украины якобы похищенных детей. "Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством-спонсором терроризма, если она не вернет детей (Украине. — Прим. Ред.)", — написал Грэм*. По его мнению, этот статус сделает бизнес с Россией более сложным. Украинские власти ранее представили России список из 339 детей, которые якобы были похищены с Украины. Помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции после третьего раунда переговоров в Стамбуле отметил, что многие из перечисленных в списке детей никогда не находились на территории России.Также выяснилось, что в списке есть 50 фамилий, принадлежащих взрослым. Некоторых детей уже вернули на Украину, и работа в этом направлении продолжается. В декабре 2024 года глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что группа, известная как "Белые ангелы", якобы насильно вывозит украинские семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают силой. По данным инцидентам уже были возбуждены уголовные дела. * Внесен в России в список террористов и экстремистов.
украина
сша
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/51/840705155_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_74b9b01846886c5cf0164b1474812971.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, стамбул, линдси грэм, владимир мединский, денис пушилин
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Стамбул, Линдси Грэм, Владимир Мединский, Денис Пушилин
Сенатор Грэм* пообещал наделить Россию новым статусом
Сенатор Грэм пообещал России статус страны-спонсора терроризма