Сенатор Грэм* пообещал наделить Россию новым статусом

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил в соцсети X о намерении продвигать законопроект, который может определить Россию как страну-спонсора терроризма, если она не вернет из Украины якобы похищенных детей. "Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством-спонсором терроризма, если она не вернет детей (Украине. — Прим. Ред.)", — написал Грэм*. По его мнению, этот статус сделает бизнес с Россией более сложным. Украинские власти ранее представили России список из 339 детей, которые якобы были похищены с Украины. Помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции после третьего раунда переговоров в Стамбуле отметил, что многие из перечисленных в списке детей никогда не находились на территории России.Также выяснилось, что в списке есть 50 фамилий, принадлежащих взрослым. Некоторых детей уже вернули на Украину, и работа в этом направлении продолжается. В декабре 2024 года глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что группа, известная как "Белые ангелы", якобы насильно вывозит украинские семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают силой. По данным инцидентам уже были возбуждены уголовные дела. * Внесен в России в список террористов и экстремистов.

