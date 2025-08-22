США могут снизить зависимость от импорта редкоземельных металлов

https://1prime.ru/20250822/ssha-861076131.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. США обладают достаточными геологическими ресурсами в виде действующих рудников, чтобы снизить зависимость страны от импорта критически важных минералов, в том числе редкоземельных металлов, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science. В исследовании используется статистическая оценка новых геохимических данных для количественного определения критических минералов, которые ежегодно добываются, но не извлекаются в американских рудах. "Извлечение 90% побочных продуктов из отходов текущих горнодобывающих операций могло бы удовлетворить практически все потребности США в критически важных минералах. Извлечение 1% существенно снизило бы зависимость от импорта большинства рассматриваемых элементов", - заявляют авторы исследования. Газета Financial Times, в частности, отмечает, что извлечения 1% побочных продуктов будет достаточно для замещения импорта таких редкоземельных элементов, как галлий и германий. Редкоземельные элементы привлекли особое внимание в последние месяцы после временного запрета Китая на экспорт этих материалов, который нарушил глобальную цепочку поставок. Несмотря на свое название, эти металлы не являются особенно редкими, но их добыча зачастую нерентабельна, поскольку многие из них добываются как побочные продукты других полезных ископаемых.

