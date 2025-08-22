Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США замедлился рост ВВП - 22.08.2025, ПРАЙМ
В США замедлился рост ВВП
Рост ВВП США замедлился до 1,2% в первой половине 2025 года, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. | 22.08.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
сша
экономика
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП США замедлился до 1,2% в первой половине 2025 года, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл."В то же время рост ВВП заметно замедлился в первой половине этого года, составив 1,2 процента, что примерно вдвое меньше темпа в 2,5 процента в 2024 году. Снижение темпов роста в значительной степени обусловлено снижением потребительских расходов. Как и в случае с рынком труда, замедление ВВП, вероятно, частично обусловлено замедлением роста предложения или потенциального производства", - заявил он во время публичного выступления.Глава ФРС на фоне публичных споров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что остается существенная неопределенность касательно экономического эффекта от действий администрации Трампа, в частности введения торговых пошлин и ужесточения миграционной политики.
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США, Экономика
17:25 22.08.2025 (обновлено: 18:02 22.08.2025)
 
В США замедлился рост ВВП

В 2025 году рост ВВП США замедлился до 1,2%

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП США замедлился до 1,2% в первой половине 2025 года, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"В то же время рост ВВП заметно замедлился в первой половине этого года, составив 1,2 процента, что примерно вдвое меньше темпа в 2,5 процента в 2024 году. Снижение темпов роста в значительной степени обусловлено снижением потребительских расходов. Как и в случае с рынком труда, замедление ВВП, вероятно, частично обусловлено замедлением роста предложения или потенциального производства", - заявил он во время публичного выступления.
Глава ФРС на фоне публичных споров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что остается существенная неопределенность касательно экономического эффекта от действий администрации Трампа, в частности введения торговых пошлин и ужесточения миграционной политики.
Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале
