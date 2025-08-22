https://1prime.ru/20250822/ssha-861107916.html
В США замедлился рост ВВП
В США замедлился рост ВВП - 22.08.2025, ПРАЙМ
В США замедлился рост ВВП
Рост ВВП США замедлился до 1,2% в первой половине 2025 года, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. | 22.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП США замедлился до 1,2% в первой половине 2025 года, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл."В то же время рост ВВП заметно замедлился в первой половине этого года, составив 1,2 процента, что примерно вдвое меньше темпа в 2,5 процента в 2024 году. Снижение темпов роста в значительной степени обусловлено снижением потребительских расходов. Как и в случае с рынком труда, замедление ВВП, вероятно, частично обусловлено замедлением роста предложения или потенциального производства", - заявил он во время публичного выступления.Глава ФРС на фоне публичных споров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что остается существенная неопределенность касательно экономического эффекта от действий администрации Трампа, в частности введения торговых пошлин и ужесточения миграционной политики.
В США замедлился рост ВВП
В 2025 году рост ВВП США замедлился до 1,2%
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП США замедлился до 1,2% в первой половине 2025 года, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"В то же время рост ВВП заметно замедлился в первой половине этого года, составив 1,2 процента, что примерно вдвое меньше темпа в 2,5 процента в 2024 году. Снижение темпов роста в значительной степени обусловлено снижением потребительских расходов. Как и в случае с рынком труда, замедление ВВП, вероятно, частично обусловлено замедлением роста предложения или потенциального производства", - заявил он во время публичного выступления.
Глава ФРС на фоне публичных споров с президентом США Дональдом Трампом
заявил, что остается существенная неопределенность касательно экономического эффекта от действий администрации Трампа, в частности введения торговых пошлин и ужесточения миграционной политики.
