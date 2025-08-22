https://1prime.ru/20250822/ssha-861109363.html

Фондовые индексы США растут после выступления главы ФРС

Фондовые индексы США растут после выступления главы ФРС - 22.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после выступления главы ФРС

Основные фондовые индексы США в пятницу растут в пределах 2% после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, | 22.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут в пределах 2% после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,78% - до 45 584,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,81%, до 21 482,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,52%, до 6 466,44 пункта. Пауэлл в своей речи отметил, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС США, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Он также указал, что текущая ситуация указывает на риски ускорения роста цен и на сокращение занятости. Теперь, по данным CME Group, 91% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки американского регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%, в то время как днем ранее такого решения ждали 75% опрошенных. По словам аналитика Abound Financial Дэвида Лота (David Laut), которого цитирует агентство Блумберг, перед сентябрьским заседанием ФРС планируется публикация еще одного отчета по рынку труда США, и у регулятора уже достаточно данных для понижения учетной ставки. "Фондовый рынок, как правило, склоняется к снижению процентных ставок, и, поскольку Пауэлл намекнул на вероятность снижения ставки в сентябре, мы ожидаем, что "бычий" тренд на рынке сохранится в краткосрочной перспективе", - сказал Лот.

