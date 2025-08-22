Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут после выступления главы ФРС - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/ssha-861109363.html
Фондовые индексы США растут после выступления главы ФРС
Фондовые индексы США растут после выступления главы ФРС - 22.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выступления главы ФРС
Основные фондовые индексы США в пятницу растут в пределах 2% после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T17:51+0300
2025-08-22T18:00+0300
рынок
торги
индексы
сша
джером пауэлл
dow jones
nasdaq composite
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:10:2048:1161_1920x0_80_0_0_0a47716a3ac49a2934f9893b8f59af96.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут в пределах 2% после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,78% - до 45 584,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,81%, до 21 482,22 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,52%, до 6 466,44 пункта. Пауэлл в своей речи отметил, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС США, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Он также указал, что текущая ситуация указывает на риски ускорения роста цен и на сокращение занятости. Теперь, по данным CME Group, 91% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки американского регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%, в то время как днем ранее такого решения ждали 75% опрошенных. По словам аналитика Abound Financial Дэвида Лота (David Laut), которого цитирует агентство Блумберг, перед сентябрьским заседанием ФРС планируется публикация еще одного отчета по рынку труда США, и у регулятора уже достаточно данных для понижения учетной ставки. "Фондовый рынок, как правило, склоняется к снижению процентных ставок, и, поскольку Пауэлл намекнул на вероятность снижения ставки в сентябре, мы ожидаем, что "бычий" тренд на рынке сохранится в краткосрочной перспективе", - сказал Лот.
https://1prime.ru/20250822/birzhi-861091090.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_39:0:1859:1365_1920x0_80_0_0_d43cca086499857a687eae62b1df70af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, джером пауэлл, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Джером Пауэлл, Dow Jones, Nasdaq Composite, Экономика
17:51 22.08.2025 (обновлено: 18:00 22.08.2025)
 
Фондовые индексы США растут после выступления главы ФРС

Фондовые индексы США растут в пределах 2% после выступления главы ФРС Пауэлла

© Фото : Federal ReserveДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут в пределах 2% после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 1,78% - до 45 584,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,81%, до 21 482,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,52%, до 6 466,44 пункта.
Пауэлл в своей речи отметил, что ограничительная денежно-кредитная политика ФРС США, а также меняющийся прогноз и смещение баланса рисков вокруг инфляции и рынка труда "могут потребовать корректировки" курса. Он также указал, что текущая ситуация указывает на риски ускорения роста цен и на сокращение занятости.
Теперь, по данным CME Group, 91% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки американского регулятора до 4-4,25% с 4,25-4,5%, в то время как днем ранее такого решения ждали 75% опрошенных.
По словам аналитика Abound Financial Дэвида Лота (David Laut), которого цитирует агентство Блумберг, перед сентябрьским заседанием ФРС планируется публикация еще одного отчета по рынку труда США, и у регулятора уже достаточно данных для понижения учетной ставки.
"Фондовый рынок, как правило, склоняется к снижению процентных ставок, и, поскольку Пауэлл намекнул на вероятность снижения ставки в сентябре, мы ожидаем, что "бычий" тренд на рынке сохранится в краткосрочной перспективе", - сказал Лот.
%Котировки - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Фондовые индексы Европы слабо растут после выхода оценки ВВП Германии
12:13
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАДжером ПауэллDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала