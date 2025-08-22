https://1prime.ru/20250822/ssha-861121416.html
Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США
Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США - 22.08.2025, ПРАЙМ
Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне "АА+", прогноз по... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T22:27+0300
2025-08-22T22:27+0300
2025-08-22T22:52+0300
экономика
fitch ratings
рейтинг дефолта эмитента
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне "АА+", прогноз по рейтингу стабильный, следует из данных рейтингового агентства. "Суверенный рейтинг Соединенных Штатов обусловлен сильной экономикой, высоким доходом на душу населения, динамичной деловой средой и исключительной гибкостью финансирования благодаря роли доллара как ведущей мировой резервной валюты", - говорится в пресс-релизе Fitch. В то же время, как отмечает агентство, высокий дефицит бюджета, высокий и продолжающий рост госдолг более чем превышают медианные уровни рейтинга на уровне "АА". Fitch также указывает, что США не предприняли значимых действий для решения проблем большого бюджетного дефицита, растущего долгового бремени или надвигающегося увеличения расходов, связанного со старением населения.Повышение импортных пошлин, сокращение государственных расходов, ужесточение пограничного контроля, а также рост политической неопределенности в стране замедлили потребительские расходы и инвестиции в бизнес в США, добавляет агентство. Спрос на рабочую силу ослаб, а создание рабочих мест значительно сократилось.Согласно прогнозу Fitch, среднегодовой рост ВВП США в текущем году замедлится до 1,5% с 2,8% в 2024 года и останется на этом уровне в следующем году. Ожидаемое ускоренное понижение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2026 году будет способствовать увеличению внутреннего спроса в начале второй половины года, что приведет к ускорению роста экономики страны до 2,1% в 2027 году.Агентство прогнозирует, что к концу 2025 года инфляция в США составит 3,8%, несмотря на то, что рост цен в последнее время был ниже ожиданий.Fitch полагает, что на фоне инфляционного давления, вызванного повышением пошлин, ФРС, вероятно, будет сохранять осторожность в отношении учетной ставки. Агентство ждет, что регулятор в текущем году понизит ставку один раз, на 25 базисных пунктов. В 2026 году Fitch прогнозирует три понижения учетной ставки.
https://1prime.ru/20250819/reyting-860892309.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7e60ef57995b0498556262d8527990.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
fitch ratings, рейтинг дефолта эмитента, сша
Экономика, Fitch Ratings, рейтинг дефолта эмитента, США
Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США
Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне "АА+", прогноз по рейтингу стабильный, следует из данных рейтингового агентства.
"Суверенный рейтинг Соединенных Штатов обусловлен сильной экономикой, высоким доходом на душу населения, динамичной деловой средой и исключительной гибкостью финансирования благодаря роли доллара как ведущей мировой резервной валюты", - говорится в пресс-релизе Fitch.
В то же время, как отмечает агентство, высокий дефицит бюджета, высокий и продолжающий рост госдолг более чем превышают медианные уровни рейтинга на уровне "АА". Fitch также указывает, что США не предприняли значимых действий для решения проблем большого бюджетного дефицита, растущего долгового бремени или надвигающегося увеличения расходов, связанного со старением населения.
Повышение импортных пошлин, сокращение государственных расходов, ужесточение пограничного контроля, а также рост политической неопределенности в стране замедлили потребительские расходы и инвестиции в бизнес в США, добавляет агентство. Спрос на рабочую силу ослаб, а создание рабочих мест значительно сократилось.
Согласно прогнозу Fitch, среднегодовой рост ВВП США в текущем году замедлится до 1,5% с 2,8% в 2024 года и останется на этом уровне в следующем году. Ожидаемое ускоренное понижение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2026 году будет способствовать увеличению внутреннего спроса в начале второй половины года, что приведет к ускорению роста экономики страны до 2,1% в 2027 году.
Агентство прогнозирует, что к концу 2025 года инфляция в США составит 3,8%, несмотря на то, что рост цен в последнее время был ниже ожиданий.
Fitch полагает, что на фоне инфляционного давления, вызванного повышением пошлин, ФРС, вероятно, будет сохранять осторожность в отношении учетной ставки. Агентство ждет, что регулятор в текущем году понизит ставку один раз, на 25 базисных пунктов. В 2026 году Fitch прогнозирует три понижения учетной ставки.
S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США