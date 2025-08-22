https://1prime.ru/20250822/ssha-861121416.html

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США - 22.08.2025, ПРАЙМ

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг США

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне "АА+", прогноз по... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T22:27+0300

2025-08-22T22:27+0300

2025-08-22T22:52+0300

экономика

fitch ratings

рейтинг дефолта эмитента

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне "АА+", прогноз по рейтингу стабильный, следует из данных рейтингового агентства. "Суверенный рейтинг Соединенных Штатов обусловлен сильной экономикой, высоким доходом на душу населения, динамичной деловой средой и исключительной гибкостью финансирования благодаря роли доллара как ведущей мировой резервной валюты", - говорится в пресс-релизе Fitch. В то же время, как отмечает агентство, высокий дефицит бюджета, высокий и продолжающий рост госдолг более чем превышают медианные уровни рейтинга на уровне "АА". Fitch также указывает, что США не предприняли значимых действий для решения проблем большого бюджетного дефицита, растущего долгового бремени или надвигающегося увеличения расходов, связанного со старением населения.Повышение импортных пошлин, сокращение государственных расходов, ужесточение пограничного контроля, а также рост политической неопределенности в стране замедлили потребительские расходы и инвестиции в бизнес в США, добавляет агентство. Спрос на рабочую силу ослаб, а создание рабочих мест значительно сократилось.Согласно прогнозу Fitch, среднегодовой рост ВВП США в текущем году замедлится до 1,5% с 2,8% в 2024 года и останется на этом уровне в следующем году. Ожидаемое ускоренное понижение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в 2026 году будет способствовать увеличению внутреннего спроса в начале второй половины года, что приведет к ускорению роста экономики страны до 2,1% в 2027 году.Агентство прогнозирует, что к концу 2025 года инфляция в США составит 3,8%, несмотря на то, что рост цен в последнее время был ниже ожиданий.Fitch полагает, что на фоне инфляционного давления, вызванного повышением пошлин, ФРС, вероятно, будет сохранять осторожность в отношении учетной ставки. Агентство ждет, что регулятор в текущем году понизит ставку один раз, на 25 базисных пунктов. В 2026 году Fitch прогнозирует три понижения учетной ставки.

https://1prime.ru/20250819/reyting-860892309.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

fitch ratings, рейтинг дефолта эмитента, сша