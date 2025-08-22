https://1prime.ru/20250822/stal-861095263.html
Мировая выплавка стали в июле сократилась на 1,3%
2025-08-22T13:42+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в июле снизилась на 1,3% в годовом выражении - до 150,1 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в июле 2025 года составило 150,1 миллиона тонн, что на 1,3% ниже, чем в июле 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 5,1% - до 6,7 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 2,4%, до 5,7 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,2 миллиона тонн стали, что на 7% меньше, чем год назад, страны Европы вне ЕС - 3,6 миллиона тонн (рост на 2,6%). Страны Африки выпустили 1,9 миллиона тонн, показав снижение на 2%. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 5,8%, до 9,4 миллиона тонн. США нарастили производство на 4,8%, до 7,1 миллиона тонн. В Южной Америке показатель уменьшился на 4,5%, до 3,6 миллиона тонн. Ближний Восток нарастил производство на 27,7%, до 4,4 миллиона тонн. Другие страны Азии и Океании в июле произвели 110,4 миллиона тонн стали со спадом на 1,9%. В Китае выплавка снизилась на 4%, до 79,7 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 14% - до 14 миллионов. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.
