https://1prime.ru/20250822/stal-861095263.html

Мировая выплавка стали в июле сократилась на 1,3%

Мировая выплавка стали в июле сократилась на 1,3% - 22.08.2025, ПРАЙМ

Мировая выплавка стали в июле сократилась на 1,3%

Мировая выплавка стали в июле снизилась на 1,3% в годовом выражении - до 150,1 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T13:42+0300

2025-08-22T13:42+0300

2025-08-22T13:42+0300

wsa

рф

европа

африка

ес

сталь

металлы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859681076_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1d96938d131f86e85a2b478e1c25b9ef.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в июле снизилась на 1,3% в годовом выражении - до 150,1 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в июле 2025 года составило 150,1 миллиона тонн, что на 1,3% ниже, чем в июле 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 5,1% - до 6,7 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 2,4%, до 5,7 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,2 миллиона тонн стали, что на 7% меньше, чем год назад, страны Европы вне ЕС - 3,6 миллиона тонн (рост на 2,6%). Страны Африки выпустили 1,9 миллиона тонн, показав снижение на 2%. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 5,8%, до 9,4 миллиона тонн. США нарастили производство на 4,8%, до 7,1 миллиона тонн. В Южной Америке показатель уменьшился на 4,5%, до 3,6 миллиона тонн. Ближний Восток нарастил производство на 27,7%, до 4,4 миллиона тонн. Другие страны Азии и Океании в июле произвели 110,4 миллиона тонн стали со спадом на 1,9%. В Китае выплавка снизилась на 4%, до 79,7 миллиона тонн, в Индии она увеличилась на 14% - до 14 миллионов. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.

https://1prime.ru/20250728/stal-860028809.html

рф

европа

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wsa, рф, европа, африка, ес, сталь, металлы