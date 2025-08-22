Ставка RUONIA выросла 21 августа

https://1prime.ru/20250822/stavka-861097938.html

экономика

финансы

банки

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 21 августа, выросла на 0,04 процентного пункта и составила 17,76%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 485,82 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

