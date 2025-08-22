https://1prime.ru/20250822/steyblkoiny-861095510.html

Эксперты оценили возможность легализации стейблкоинов в ШОС

Эксперты оценили возможность легализации стейблкоинов в ШОС

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Легализация стейблкоинов помогла бы странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) снизить роль доллара во взаимных расчетах, тема использования цифровых валют в условиях трансформации мировой финансовой системы будет только набирать обороты, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например, к национальной валюте. Как написал в среду Рейтер со ссылкой на источники, Китай изучает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем. Кроме того, по данным агентства, на саммите ШОС, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине, Китай обсудит с некоторыми странами расширение использования юаня и, возможно, стейблкоинов для трансграничной торговли и платежей. "Для бизнеса легализация стейблкоинов - хорошая инициатива. Полагаю, что в этом заинтересованы в большей степени страны ШОС, поскольку такой шаг способен уменьшить долю доллара США в международных расчетах, а при привязке стейблкоина к валютам стран-участников ШОС - увеличить их долю в международных расчетах", - прокомментировал РИА Новости доцент института экономики и права МГПУ Вадим Ковригин. "Стейблкоины намного более предсказуемы и стабильны для бизнеса, чем обычная криптовалюта, из-за привязки к курсу фиатных денег (билетов госбанка какой-либо страны) ", - добавил он. Как полагает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян, цифровые валюты – это инструменты формирующейся равноправной финансовой системы, а ШОС – организация, которая может стать одним из центров принятия решений в мировых финансах. "На выработку и согласование решений о масштабном использовании стейблкоинов или иных крипто- или цифровых валют в расчетах между членами ШОС потребуется достаточно много времени, но очевидно, что в условиях трансформации мировой финансовой системы эти процессы будут набирать обороты", - отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

