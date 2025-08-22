https://1prime.ru/20250822/stubb-861112826.html

"Хитрость сработала". Стубб рассказал, как номер Лаврова спас его в России

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В новой книге президент Финляндии Александр Стуббподелился историей о том, как во время его поездки в Россию его выручил номер телефона главы МИД Сергея Лаврова, об этом сообщила телерадиокомпания Yle.Стубб описал случай, когда он, занимая пост министра иностранных дел Финляндии, возвращался из Сибири. На паспортном контроле в аэропорту выяснилось, что у него отсутствуют необходимые документы, и было принято решение задержать вылет."Я начинаю терять терпение и показываю номер Лаврова у себя в телефоне. Если нас не выпустят, я ему позвоню. Я готовлюсь нажать кнопку. Этот маневр работает", – приводит Yle отрывок из недавно изданной книги Стубба "Треугольник власти". Недавно, на встрече президента США Дональда Трампа с главами европейских государств, Стубб заявил о возможном разрешении украинского конфликта по аналогии с Московским перемирием, заключенным между СССР и Финляндией в 1944 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала комментарий финского президента как "ад".

