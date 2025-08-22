Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хитрость сработала". Стубб рассказал, как номер Лаврова спас его в России
Политика
"Хитрость сработала". Стубб рассказал, как номер Лаврова спас его в России
В новой книге президент Финляндии Александр Стуббподелился историей о том, как во время его поездки в Россию его выручил номер телефона главы МИД Сергея... | 22.08.2025
2025-08-22T18:51+0300
2025-08-22T19:28+0300
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В новой книге президент Финляндии Александр Стуббподелился историей о том, как во время его поездки в Россию его выручил номер телефона главы МИД Сергея Лаврова, об этом сообщила телерадиокомпания Yle.Стубб описал случай, когда он, занимая пост министра иностранных дел Финляндии, возвращался из Сибири. На паспортном контроле в аэропорту выяснилось, что у него отсутствуют необходимые документы, и было принято решение задержать вылет."Я начинаю терять терпение и показываю номер Лаврова у себя в телефоне. Если нас не выпустят, я ему позвоню. Я готовлюсь нажать кнопку. Этот маневр работает", – приводит Yle отрывок из недавно изданной книги Стубба "Треугольник власти". Недавно, на встрече президента США Дональда Трампа с главами европейских государств, Стубб заявил о возможном разрешении украинского конфликта по аналогии с Московским перемирием, заключенным между СССР и Финляндией в 1944 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала комментарий финского президента как "ад".
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В новой книге президент Финляндии Александр Стуббподелился историей о том, как во время его поездки в Россию его выручил номер телефона главы МИД Сергея Лаврова, об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
Стубб описал случай, когда он, занимая пост министра иностранных дел Финляндии, возвращался из Сибири. На паспортном контроле в аэропорту выяснилось, что у него отсутствуют необходимые документы, и было принято решение задержать вылет.
"Я начинаю терять терпение и показываю номер Лаврова у себя в телефоне. Если нас не выпустят, я ему позвоню. Я готовлюсь нажать кнопку. Этот маневр работает", – приводит Yle отрывок из недавно изданной книги Стубба "Треугольник власти".
Недавно, на встрече президента США Дональда Трампа с главами европейских государств, Стубб заявил о возможном разрешении украинского конфликта по аналогии с Московским перемирием, заключенным между СССР и Финляндией в 1944 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала комментарий финского президента как "ад".
