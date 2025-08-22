Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал активы латвийского Rietumu Banka и его "дочек" в России - 22.08.2025
https://1prime.ru/20250822/sud-861086082.html
Суд арестовал активы латвийского Rietumu Banka и его "дочек" в России
Суд арестовал активы латвийского Rietumu Banka и его "дочек" в России - 22.08.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал активы латвийского Rietumu Banka и его "дочек" в России
Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России арестовал денежные средства, ценные бумаги и иное имущество латвийского банка Rietumu Banka,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T10:43+0300
2025-08-22T10:44+0300
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России арестовал денежные средства, ценные бумаги и иное имущество латвийского банка Rietumu Banka, его российского представительства и подконтрольной латвийскому банку московской компании "КИ Инвест", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры, требующей взыскать в доход РФ владеющее недвижимостью в России ООО "КИ Инвест", через которое, по мнению истца, из России выводятся деньги в Латвию. Ответчиками в иске ГП РФ помимо этого юрлица указаны Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство и латвийская RB Investments, "дочка" Rietumu Banka и единственный участник ООО "КИ Инвест". Денежные средства латвийского и его дочернего российского "Риетуму Банка" арестованы в пределах более 105 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер суд также запретил ООО "КИ Инвест" и его руководителям предпринимать действия по уменьшению активов, ФНС России - вносить в ЕГРЮЛ изменения в отношении этой компании, а Росреестру - регистрировать сделки с ее недвижимостью. Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, "КИ Инвест" выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего латвийскому банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье. Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года. Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО "КИ Инвест" вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме – свыше 105 миллионов рублей. Сумма задолженности на февраль 2025 года составляла около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж. Как отмечается в иске, "единственным способом восстановления нарушенных прав государства… является изъятие… принадлежащих… Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments… 100% долей в уставном капитале ООО "КИ Инвест", которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам". Генпрокуратура РФ требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО "КИ Инвест", сделки по перечислению более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей ООО "КИ Инвест" и эту сумму. К рассмотрению дела суд приступит в сентябре.
10:43 22.08.2025 (обновлено: 10:44 22.08.2025)
 
Суд арестовал активы латвийского Rietumu Banka и его "дочек" в России

Суд по иску ГП арестовал активы латвийского Rietumu Banka и его "дочек" в России

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России арестовал денежные средства, ценные бумаги и иное имущество латвийского банка Rietumu Banka, его российского представительства и подконтрольной латвийскому банку московской компании "КИ Инвест", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры, требующей взыскать в доход РФ владеющее недвижимостью в России ООО "КИ Инвест", через которое, по мнению истца, из России выводятся деньги в Латвию.
Ответчиками в иске ГП РФ помимо этого юрлица указаны Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство и латвийская RB Investments, "дочка" Rietumu Banka и единственный участник ООО "КИ Инвест".
Денежные средства латвийского и его дочернего российского "Риетуму Банка" арестованы в пределах более 105 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер суд также запретил ООО "КИ Инвест" и его руководителям предпринимать действия по уменьшению активов, ФНС России - вносить в ЕГРЮЛ изменения в отношении этой компании, а Росреестру - регистрировать сделки с ее недвижимостью.
Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, "КИ Инвест" выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего латвийскому банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье.
Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года.
Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО "КИ Инвест" вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме – свыше 105 миллионов рублей. Сумма задолженности на февраль 2025 года составляла около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж.
Как отмечается в иске, "единственным способом восстановления нарушенных прав государства… является изъятие… принадлежащих… Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments… 100% долей в уставном капитале ООО "КИ Инвест", которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам".
Генпрокуратура РФ требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО "КИ Инвест", сделки по перечислению более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей ООО "КИ Инвест" и эту сумму. К рассмотрению дела суд приступит в сентябре.
Суд 22 сентября рассмотрит иск Генпрокуратуры к Rietumu Banka
Вчера, 22:00
