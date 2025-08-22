https://1prime.ru/20250822/sud-861094161.html

Арбитраж подтвердил законность решения ФАС по учебникам "Просвещения"

Арбитраж подтвердил законность решения ФАС по учебникам "Просвещения" - 22.08.2025, ПРАЙМ

Арбитраж подтвердил законность решения ФАС по учебникам "Просвещения"

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что издательство "Просвещение" завышало цены | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T13:01+0300

2025-08-22T13:01+0300

2025-08-22T13:37+0300

бизнес

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656508_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49cbeac702b493cd8e3cb9bd94f80cda.jpg

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая решила, что издательство "Просвещение" завышало цены на учебники, и обязала его перечислить в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Просвещение" просило признать незаконными решение ФАС России от 24 января 2025 года и два датированных тем же числом предписания. Решением служба признала издательство нарушившим антимонопольное законодательство ввиду завышения цен на ряд учебников, а предписаниями обязало "Просвещение" снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход."В удовлетворении заявленных требований отказать", - огласил резолютивную часть решения судья Гиви Папелишвили.Представитель "Просвещения" просил провести разбирательство в закрытом режиме, сославшись на коммерческую тайну. Суд удовлетворил ходатайство частично, определив провести за закрытыми дверями только стадию исследования доказательств.Выступая в прениях, юрист издательства заявил, что ФАС неправильно рассчитала себестоимость учебников и рентабельность, а также не доказала антиконкурентную направленность действий издательства, в связи с чем не может применяться санкция в виде взыскания незаконно полученного дохода.Представитель ФАС отметил, что штраф в 650 тысяч рублей, который считает справедливым "Просвещение", не будет препятствовать совершению аналогичных нарушений в дальнейшем. "Не признать монопольно высокой цену учебника в 700 рублей при себестоимости 270 рублей ФАС не могла", - сказал юрист ведомства.Как заявил Анатолий Вифлеемский, после обращения которого ФАС начала антимонопольное разбирательство, "прозвучало про прибыль 20 миллиардов и инвестиции 480 миллионов". Он усомнился в доводах заявителя, что повышение цен "необходимо для развития и прочего". "Все уходит на дивиденды, более половины выручки, и на инвестиции остаются от дивидендов считанные проценты", - сказал Вифлеемский, третье лицо в процессе.В апреле прошлого года ФАС возбудила антимонопольное разбирательство в отношении издательства. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на учебники по русскому языку с первого по 11-й классы и по истории и биологии с пятого по 11-й классы превысил рост расходов на их производство и реализацию, что привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.После этого в издательстве рассказали РИА Новости, что позиция "Просвещения" относительно отсутствия в его действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В издательстве также отметили, что "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС, которой были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".

https://1prime.ru/20250821/fas-861037272.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия