Задержанный в Таиланде блогер заявил, что не снимал боевые действия - 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T05:32+0300
2025-08-22T05:32+0300
россия
общество
таиланд
паттайя
камбоджа
юнеско
вагнер
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Российский видеоблогер Тимур Збарский, которого задержали в Таиланде и депортировали в Россию после двух поездок в зону таиландско-камбоджийской границы и которому удалось избежать обвинений в шпионаже, заявил в интервью РИА Новости, что не снимал боевые действия или запретные объекты. "Вопреки тому, что было написано в первых сообщениях о моем задержании, я вообще не снимал боевые действия и никаких запретных для съемки объектов", - сказал россиянин. Ранее сообщалось, что Збарский был задержан в Таиланде после того, как проехал 150 километров по пограничной зоне вдоль линии границы, на которой шли боестолкновения таиландских и камбоджийских войск, снимал видео конфликта и выкладывал его в социальные сети. Блогер сообщил, что в июле ездил в пограничные регионы дважды: 22-24 июля, то есть застав только первый день конфликта на границе, и 31 июля, через двое суток после начала действия режима прекращения огня, то есть уже после окончания боевых действий. "В первый заезд я проехал 70 километров вдоль границы на арендованном автомобиле, снимая видео для блога. Двадцать четвертого июля уже был на пути обратно в Паттайю, когда на границе начались боевые действия. Я вернулся к границе, но в тот день снял, уже ночью, только опустевший полностью эвакуированный городок в пограничной зоне и несколько видеороликов с дороги, которой возвращался в Паттайю", - рассказал видеоблогер. Во второй раз Збарский поехал на мопеде из Паттайи в другой пограничный регион - провинцию Сисакет - 31 июля по предложению работавших там российских волонтеров, чтобы передать подарки тайским детям, которые были вместе с их семьями эвакуированы из пограничной зоны во время конфликта. "После убежища я поехал на разгромленную 24 июля огнем камбоджийских "Градов" заправку с магазином, где в результате обстрела погибли мирные жители, включая троих детей, и застал там группу таиландских официальных лиц в сопровождении журналистов СМИ Таиланда", - рассказал он. По словам россиянина, он снял там видеоролик после отъезда делегации, а затем отправился в находящийся неподалеку национальный парк, где и был задержан "парковыми рейнджерами" - вооруженными лесниками. Национальный парк, который он посетил, находится на границе и примыкает к спорному пограничному участку, на камбоджийской стороне которого расположен всемирно известный древний индуистский храм Преа Вихеар, являющийся объектом мирового наследия ЮНЕСКО. В настоящее время парк закрыт для посещения в связи с начавшимся еще в июне обострением пограничного спора между Таиландом и Камбоджей, однако, как сообщил РИА Новости Збарский, говорящих об этом табличек на английском языке он на въезде в парк не видел. Лесники передали его полиции. После двухдневных допросов, завершившихся административным штрафом за нарушение правил посещения национальных парков, россиянина вдруг начали подозревать в том, что он сотрудник ЧВК "Вагнер", шпионивший в таиландских тылах по поручению камбоджийских военных. "Со дня этого допроса до самого последнего момента перед посадкой в самолет в день депортации я каждую минуту опасался, что меня арестуют по подозрению в шпионаже за съемку разрушенного камбоджийской артиллерией магазина на заправке в пограничной зоне. Находясь в иммиграционной тюрьме я не имел доступа к интернету и не мог знать, что такие же кадры и видео с этого же места и ракурса публикуют сейчас все международные СМИ при полном поощрении со стороны правительства Таиланда", - добавил россиянин, пояснив, что фото и видеоматериал с разрушенной ударами камбоджийских РСЗО "Град" заправки был единственным материалом, непосредственно связанным с результатами боевых действий, который он снял и выложил в соцсети.
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Российский видеоблогер Тимур Збарский, которого задержали в Таиланде и депортировали в Россию после двух поездок в зону таиландско-камбоджийской границы и которому удалось избежать обвинений в шпионаже, заявил в интервью РИА Новости, что не снимал боевые действия или запретные объекты.
"Вопреки тому, что было написано в первых сообщениях о моем задержании, я вообще не снимал боевые действия и никаких запретных для съемки объектов", - сказал россиянин.
Ранее сообщалось, что Збарский был задержан в Таиланде после того, как проехал 150 километров по пограничной зоне вдоль линии границы, на которой шли боестолкновения таиландских и камбоджийских войск, снимал видео конфликта и выкладывал его в социальные сети.
Блогер сообщил, что в июле ездил в пограничные регионы дважды: 22-24 июля, то есть застав только первый день конфликта на границе, и 31 июля, через двое суток после начала действия режима прекращения огня, то есть уже после окончания боевых действий.
"В первый заезд я проехал 70 километров вдоль границы на арендованном автомобиле, снимая видео для блога. Двадцать четвертого июля уже был на пути обратно в Паттайю, когда на границе начались боевые действия. Я вернулся к границе, но в тот день снял, уже ночью, только опустевший полностью эвакуированный городок в пограничной зоне и несколько видеороликов с дороги, которой возвращался в Паттайю", - рассказал видеоблогер.
Во второй раз Збарский поехал на мопеде из Паттайи в другой пограничный регион - провинцию Сисакет - 31 июля по предложению работавших там российских волонтеров, чтобы передать подарки тайским детям, которые были вместе с их семьями эвакуированы из пограничной зоны во время конфликта.
"После убежища я поехал на разгромленную 24 июля огнем камбоджийских "Градов" заправку с магазином, где в результате обстрела погибли мирные жители, включая троих детей, и застал там группу таиландских официальных лиц в сопровождении журналистов СМИ Таиланда", - рассказал он.
По словам россиянина, он снял там видеоролик после отъезда делегации, а затем отправился в находящийся неподалеку национальный парк, где и был задержан "парковыми рейнджерами" - вооруженными лесниками. Национальный парк, который он посетил, находится на границе и примыкает к спорному пограничному участку, на камбоджийской стороне которого расположен всемирно известный древний индуистский храм Преа Вихеар, являющийся объектом мирового наследия ЮНЕСКО. В настоящее время парк закрыт для посещения в связи с начавшимся еще в июне обострением пограничного спора между Таиландом и Камбоджей, однако, как сообщил РИА Новости Збарский, говорящих об этом табличек на английском языке он на въезде в парк не видел.
Лесники передали его полиции. После двухдневных допросов, завершившихся административным штрафом за нарушение правил посещения национальных парков, россиянина вдруг начали подозревать в том, что он сотрудник ЧВК "Вагнер", шпионивший в таиландских тылах по поручению камбоджийских военных.
"Со дня этого допроса до самого последнего момента перед посадкой в самолет в день депортации я каждую минуту опасался, что меня арестуют по подозрению в шпионаже за съемку разрушенного камбоджийской артиллерией магазина на заправке в пограничной зоне. Находясь в иммиграционной тюрьме я не имел доступа к интернету и не мог знать, что такие же кадры и видео с этого же места и ракурса публикуют сейчас все международные СМИ при полном поощрении со стороны правительства Таиланда", - добавил россиянин, пояснив, что фото и видеоматериал с разрушенной ударами камбоджийских РСЗО "Град" заправки был единственным материалом, непосредственно связанным с результатами боевых действий, который он снял и выложил в соцсети.
 
