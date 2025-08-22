Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тайвань хочет увеличить военные расходы к 2030 году - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/tayvan-861085136.html
Тайвань хочет увеличить военные расходы к 2030 году
Тайвань хочет увеличить военные расходы к 2030 году - 22.08.2025, ПРАЙМ
Тайвань хочет увеличить военные расходы к 2030 году
Тайвань надеется нарастить оборонный бюджет острова к 2030 году до 5% ВВП, заявил в пятницу глава администрации острова Лай Циндэ. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T10:17+0300
2025-08-22T10:17+0300
экономика
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
нато
фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/80/842068006_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba49150572c42f1158949d4418ab5d38.jpg
ПЕКИН, 22 авг - ПРАЙМ. Тайвань надеется нарастить оборонный бюджет острова к 2030 году до 5% ВВП, заявил в пятницу глава администрации острова Лай Циндэ. "Правительство (действующая администрация - ред.) продолжит увеличивать оборонный бюджет, в следующем году оборонный бюджет составит 3,32% ВВП, а к 2030 году, надеемся, достигнет 5% ВВП, что соответствует стандартам НАТО", - приводит слова Лай Циндэ сайт офиса главы тайваньской администрации. "Это не только демонстрирует решимость обеспечивать национальную безопасность и защищать демократию, свободу и права человека, но и демонстрирует готовность плечом к плечу с международным сообществом совместно осуществлять сдерживание и поддержание мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил он. Лай Циндэ также заявил, что якобы за последние несколько лет угроза острову со стороны материкового Китая "непрерывно растет". Ранее тайваньское Центральное информационное агентство (CNA) сообщило, что администрация Тайваня выделит на оборону в 2026 году 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 31,1 миллиарда долларов США), что эквивалентно 3,32% от ВВП острова. На действующий год оборонный бюджет острова составляет 2,5% ВВП, или 647 миллиардов тайваньских долларов (около 21,2 миллиарда долларов США по нынешнему курсу). Лай Циндэ ранее заявлял, что Тайвань будет стремиться "продвигать реформу национальной обороны, повышать обороноспособность всего общества". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://1prime.ru/20250730/kitay-860132969.html
тайвань
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/80/842068006_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_82ecc541d7826a307526f66237efa063.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, нато, фонд
Экономика, Тайвань, КИТАЙ, США, Нэнси Пелоси, НАТО, фонд
10:17 22.08.2025
 
Тайвань хочет увеличить военные расходы к 2030 году

Тайвань хочет увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2030 году

© CC BY 2.0 / 總統府Флаг Тайваня
Флаг Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© CC BY 2.0 / 總統府
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 22 авг - ПРАЙМ. Тайвань надеется нарастить оборонный бюджет острова к 2030 году до 5% ВВП, заявил в пятницу глава администрации острова Лай Циндэ.
"Правительство (действующая администрация - ред.) продолжит увеличивать оборонный бюджет, в следующем году оборонный бюджет составит 3,32% ВВП, а к 2030 году, надеемся, достигнет 5% ВВП, что соответствует стандартам НАТО", - приводит слова Лай Циндэ сайт офиса главы тайваньской администрации.
"Это не только демонстрирует решимость обеспечивать национальную безопасность и защищать демократию, свободу и права человека, но и демонстрирует готовность плечом к плечу с международным сообществом совместно осуществлять сдерживание и поддержание мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил он.
Лай Циндэ также заявил, что якобы за последние несколько лет угроза острову со стороны материкового Китая "непрерывно растет".
Ранее тайваньское Центральное информационное агентство (CNA) сообщило, что администрация Тайваня выделит на оборону в 2026 году 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 31,1 миллиарда долларов США), что эквивалентно 3,32% от ВВП острова. На действующий год оборонный бюджет острова составляет 2,5% ВВП, или 647 миллиардов тайваньских долларов (около 21,2 миллиарда долларов США по нынешнему курсу).
Лай Циндэ ранее заявлял, что Тайвань будет стремиться "продвигать реформу национальной обороны, повышать обороноспособность всего общества".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
В Китае ответили на слова главы МО Британии о военной помощи Тайваню
30 июля, 20:12
 
ЭкономикаТайваньКИТАЙСШАНэнси ПелосиНАТОфонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала