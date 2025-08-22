https://1prime.ru/20250822/tayvan-861085136.html

Тайвань хочет увеличить военные расходы к 2030 году

Тайвань хочет увеличить военные расходы к 2030 году - 22.08.2025, ПРАЙМ

Тайвань хочет увеличить военные расходы к 2030 году

Тайвань надеется нарастить оборонный бюджет острова к 2030 году до 5% ВВП, заявил в пятницу глава администрации острова Лай Циндэ. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T10:17+0300

2025-08-22T10:17+0300

2025-08-22T10:17+0300

экономика

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

нато

фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/84206/80/842068006_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba49150572c42f1158949d4418ab5d38.jpg

ПЕКИН, 22 авг - ПРАЙМ. Тайвань надеется нарастить оборонный бюджет острова к 2030 году до 5% ВВП, заявил в пятницу глава администрации острова Лай Циндэ. "Правительство (действующая администрация - ред.) продолжит увеличивать оборонный бюджет, в следующем году оборонный бюджет составит 3,32% ВВП, а к 2030 году, надеемся, достигнет 5% ВВП, что соответствует стандартам НАТО", - приводит слова Лай Циндэ сайт офиса главы тайваньской администрации. "Это не только демонстрирует решимость обеспечивать национальную безопасность и защищать демократию, свободу и права человека, но и демонстрирует готовность плечом к плечу с международным сообществом совместно осуществлять сдерживание и поддержание мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил он. Лай Циндэ также заявил, что якобы за последние несколько лет угроза острову со стороны материкового Китая "непрерывно растет". Ранее тайваньское Центральное информационное агентство (CNA) сообщило, что администрация Тайваня выделит на оборону в 2026 году 949,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 31,1 миллиарда долларов США), что эквивалентно 3,32% от ВВП острова. На действующий год оборонный бюджет острова составляет 2,5% ВВП, или 647 миллиардов тайваньских долларов (около 21,2 миллиарда долларов США по нынешнему курсу). Лай Циндэ ранее заявлял, что Тайвань будет стремиться "продвигать реформу национальной обороны, повышать обороноспособность всего общества". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://1prime.ru/20250730/kitay-860132969.html

тайвань

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, нато, фонд