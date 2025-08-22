https://1prime.ru/20250822/titan-861119310.html

"ВСМПО-Ависма" ожидает объем производства титана на уровне 2021 года

2025-08-22T20:58+0300

ВЕРХНЯЯ САЛДА (Свердловская область), 22 авг - ПРАЙМ. "ВСМПО-Ависма" ожидает объем производства титана в 2025 году на уровне 2021 года, следует из слов генерального директора компании Дмитрия Трифонова журналистам; по словам мажоритарного акционера компании Михаила Шелкова, объемы сегодня находятся на уровне "низкого плато". "Это уровень 2021-го года", - ответил Трифонов на вопрос о том, какой объем производства титана компанией ожидается по итогам текущего года. Данных по производству титана за 2021 год компания не приводила. "Если говорить про объемы, то сегодня мы где-то в районе плато, наверное, низкого плато", - отметил Шелков. "После начала специальной военной операции... объемы падали по понятным причинам, и, наверное, выйдут на плато в этом и следующем году", - добавил он. Отвечая на вопрос о планах по инвестициям на 2025 год, Шелков сказал, что значительная часть инвестиций обычно направлена на ремонт и модернизацию. "Оно примерно будет как позапрошлый год. А по цифрам, думаю, что не готов сказать", - сказал он. "Если все будет нормально, то мы дальше будем наращивать объемы как плавки, так и выпуска сложных технических изделий с дополнительными рынками. На сегодня растет Китай, растет Индия. На сегодня есть планы занять сегменты рынка, о которых мы не думали", - добавил Шелков. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

