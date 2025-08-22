Рубль снизился к юаню по итогам торгов

https://1prime.ru/20250822/torgi-861113919.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов пятницы, как и за неделю, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 9 копеек, до 11,25 рубля. За неделю китайская валюта выросла на 15 копеек. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожал на 0,03%, до 67,79 доллара за баррель. Рубль на распутьеЮань вырос на 0,77%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 11,16-11,25 рубля, на неделе он составил 11,11-11,25 рубля. "Рубль в конце недели выглядел неуверенно, особенно в отношении юаня, который приближался к 11,25. Такая динамика в условиях приближения налогового периода может указывать на развивающуюся слабость рубля из-за давления фундаментальных факторов – снижения ключевой ставки, восстановления импорта, сокращения торгового профицита", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, сходит на нет геополитический оптимизм – перспективы продолжения переговоров по урегулированию украинского конфликта пока достаточно размыты, добавил он. Рубль, даже после незначительного ослабления, сохраняет сильные позиции в условиях отсутствия явного негатива со стороны геополитики, а также на фоне высоких реальных процентных ставок, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". Прогнозы "В ближайшее время геополитика, вероятно, останется значимым фактором для российских финансовых рынков. На следующей неделе курс доллара может составлять 79-82 рубля, юаня - 11,0-11,4 рубля", - отмечает Ващелюк. "В начале будущей недели эффект от налогового периода может быть более выраженным, что временно способно сдержать ослабление рубля. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к доллару – 79-81, к юаню – 11,1-11,3 рубля",- рассказал Шепелев.

