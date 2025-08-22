https://1prime.ru/20250822/tramp-861081578.html
Трамп выступит с заявлением в пятницу
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в 19.00 мск пятницы выступит с заявлением, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома. "Овальный кабинет, 12.00 (19.00 мск - ред.). Президент сделает заявление", - говорится в графике Трампа на пятницу, который публикует издание.
