https://1prime.ru/20250822/tramp-861081578.html

Трамп выступит с заявлением в пятницу

Трамп выступит с заявлением в пятницу - 22.08.2025, ПРАЙМ

Трамп выступит с заявлением в пятницу

Президент США Дональд Трамп в 19.00 мск пятницы выступит с заявлением, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T08:35+0300

2025-08-22T08:35+0300

2025-08-22T08:35+0300

экономика

общество

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в 19.00 мск пятницы выступит с заявлением, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома. "Овальный кабинет, 12.00 (19.00 мск - ред.). Президент сделает заявление", - говорится в графике Трампа на пятницу, который публикует издание.

https://1prime.ru/20250822/venesuela-861074568.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, дональд трамп