Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T17:57+0300

2025-08-22T17:57+0300

2025-08-22T17:58+0300

ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. "Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать. Хотелось бы, чтобы они встретились и попробовали к чему-то прийти, но тем временем они продолжают воевать", – сказал Трамп журналистам.

2025

