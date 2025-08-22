https://1prime.ru/20250822/tramp-861109726.html
Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. | 22.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. "Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать. Хотелось бы, чтобы они встретились и попробовали к чему-то прийти, но тем временем они продолжают воевать", – сказал Трамп журналистам.
