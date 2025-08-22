https://1prime.ru/20250822/tramp-861119461.html
Трамп решил узнать, как Москва и Киев собираются урегулировать конфликт
Трамп решил узнать, как Москва и Киев собираются урегулировать конфликт
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" РФ и Украины к урегулированию конфликта.Президент США ранее заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. "Я думаю, что узнаю подход России и, честно говоря, Украины", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" РФ и Украины к урегулированию конфликта.
Президент США ранее заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели.
"Я думаю, что узнаю подход России и, честно говоря, Украины", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
