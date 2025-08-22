Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине
Политика
Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине
Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. | 22.08.2025, ПРАЙМ
политика
дональд трамп
украина
конфликт на украине
решение
ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. "Через две недели вы узнаете, каким будет ход событий. Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение", - сказал Трамп журналистам. Также американский лидер отметил: "Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба".Ранее Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина
дональд трамп, украина, конфликт на украине, решение
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, Конфликт на Украине, решение
21:13 22.08.2025 (обновлено: 21:19 22.08.2025)
 
Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине

Трамп: в ближайшие две недели будет принято "очень важное решение" по Украине

ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева.
"Через две недели вы узнаете, каким будет ход событий. Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение", - сказал Трамп журналистам.
Также американский лидер отметил: "Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба".
Ранее Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
СМИ раскрыли, что случилось с лидерами ЕС на встрече с Трампом
Политика Дональд Трамп УКРАИНА Конфликт на Украине решение
 
 
