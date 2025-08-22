https://1prime.ru/20250822/tramp-861119584.html

Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине

Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T21:13+0300

2025-08-22T21:13+0300

2025-08-22T21:19+0300

политика

дональд трамп

украина

конфликт на украине

решение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg

ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. "Через две недели вы узнаете, каким будет ход событий. Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение", - сказал Трамп журналистам. Также американский лидер отметил: "Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба".Ранее Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

https://1prime.ru/20250822/vstrecha-861088839.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, украина, конфликт на украине, решение