Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине

ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять "очень важное решение" по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева. "Через две недели вы узнаете, каким будет ход событий. Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение", - сказал Трамп журналистам. Также американский лидер отметил: "Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба".Ранее Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
