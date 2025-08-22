https://1prime.ru/20250822/tsentrobank-861115171.html

ЦБ оценил риски легализации доходов, полученных преступным путем

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) - сектор кредитных организаций получил повышенный уровень риска использования в данных целях, среди популярных схем обналичивания ЦБ отметил переводы на электронные кошельки и трансграничные переводы без открытия счета, говорится в отчете регулятора. "В секторе кредитных организаций проявляется наибольшее количество способов отмывания денег, которые связаны с безналичными транзитными перечислениями денежных средств, в том числе с крупными суммами, выводом денежных средств за рубеж по различным основаниям, обналичиванием денежных средств с использованием различных инструментов", - говорится в отчете ЦБ. К числу наиболее привлекательных схем ОД Банк России отнес следующие услуги и операции: переводы денежных средств по поручению физических лиц с использованием электронных средств платежа; безналичные переводы денежных средств по поручению юридических лиц в рамках расчетов по сделкам, имеющим бестоварный характер, и по сделкам с ломом черных, цветных и драгоценных металлов, сопровождающихся разрывом цепочки облагаемых НДС операций. Также к наиболее привлекательным схемам относятся трансграничные переводы денежных средств физическими лицами без открытия счета (в том числе по основаниям "дарение", "материальная помощь", юрлицами за услуги нематериального характера, не имеющие надежной справедливой оценки стоимости их оказания). ЦБ РФ также внес в список наиболее привлекательных схем ОД в секторе кредитных организаций операции физических лиц по купле‑продаже наличной иностранной валюты, носящие систематический однонаправленный характер и выдачу наличных денежных средств со счетов, в том числе с использованием исполнительных листов и других документов принудительного взыскания, а также по платежным картам. ЦБ отмечает, что в 2023-2024 годах снижение рисков использования субъектов сектора кредитных организаций для ОД продолжалось и в целом имело устойчивую тенденцию. Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж в 2024 году снизились на 17% по сравнению с 2023 годом. Объемы подозрительных операций по обналичиванию денежных средств в 2024 году снизились на 22% по сравнению с 2023 годом.

