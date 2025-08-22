Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/tsentrobank-861119937.html
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании - 22.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании
Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) - сектор... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T21:24+0300
2025-08-22T21:24+0300
экономика
банк россии
отмывание денег
микрофинансирование
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) - сектор субъектов рынка микрофинансирования (СРМ) получил повышенный уровень риска использования в целях обналичивания доходов, говорится в отчете регулятора. К числу наиболее часто встречающихся в секторе СРМ в анализируемый период Банк России отнес следующие схемы обналичивания доходов (ОД): нецелевое использование бюджетных денежных средств путем предоставления займов пайщикам кредитных потребительских кооперативов/сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – физическим лицам, погашение которых осуществляется за счет средств материнского (семейного) капитала. "Переводы денежных средств, в том числе электронных, между физическими лицами с применением платежных карт, иных электронных средств платежа в противоправных целях", - также перечислил ЦБ. По словам регулятора, к часто встречающимся схемам также относятся получение кредитов (займов) под залог имущества (ценностей), полученных незаконным путем, либо кредитов (займов), погашение которых осуществляется наличными денежными средствами, полученными незаконным путем; обналичивание посредством выдачи финансовой организацией займов, в том числе связанным с ней физическим лицам, с оформлением фиктивного залога либо получением залога, имеющего незаконное происхождение, с последующим приобретением залога юридическим лицом. ЦБ РФ также внес в список наиболее встречающихся схем ОД в секторе субъектов рынка микрофинансирования осуществление безналичных операций в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, целью которых может быть уклонение от уплаты налогов; подозрительные транзитные операции с денежными средствами, конечной целью которых является их обналичивание.
https://1prime.ru/20250714/mikrozaymy-859449554.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_160:0:1667:1130_1920x0_80_0_0_bdd6d135268816a8a075473f591e1c1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, отмывание денег, микрофинансирование
Экономика, Банк России, отмывание денег, микрофинансирование
21:24 22.08.2025
 
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании

ЦБ России назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) - сектор субъектов рынка микрофинансирования (СРМ) получил повышенный уровень риска использования в целях обналичивания доходов, говорится в отчете регулятора.
К числу наиболее часто встречающихся в секторе СРМ в анализируемый период Банк России отнес следующие схемы обналичивания доходов (ОД): нецелевое использование бюджетных денежных средств путем предоставления займов пайщикам кредитных потребительских кооперативов/сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – физическим лицам, погашение которых осуществляется за счет средств материнского (семейного) капитала.
"Переводы денежных средств, в том числе электронных, между физическими лицами с применением платежных карт, иных электронных средств платежа в противоправных целях", - также перечислил ЦБ.
По словам регулятора, к часто встречающимся схемам также относятся получение кредитов (займов) под залог имущества (ценностей), полученных незаконным путем, либо кредитов (займов), погашение которых осуществляется наличными денежными средствами, полученными незаконным путем; обналичивание посредством выдачи финансовой организацией займов, в том числе связанным с ней физическим лицам, с оформлением фиктивного залога либо получением залога, имеющего незаконное происхождение, с последующим приобретением залога юридическим лицом.
ЦБ РФ также внес в список наиболее встречающихся схем ОД в секторе субъектов рынка микрофинансирования осуществление безналичных операций в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, целью которых может быть уклонение от уплаты налогов; подозрительные транзитные операции с денежными средствами, конечной целью которых является их обналичивание.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн
14 июля, 10:03
 
ЭкономикаБанк Россииотмывание денегмикрофинансирование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала