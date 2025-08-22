https://1prime.ru/20250822/tsentrobank-861119937.html

ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании

ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании

экономика

банк россии

отмывание денег

микрофинансирование

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) - сектор субъектов рынка микрофинансирования (СРМ) получил повышенный уровень риска использования в целях обналичивания доходов, говорится в отчете регулятора. К числу наиболее часто встречающихся в секторе СРМ в анализируемый период Банк России отнес следующие схемы обналичивания доходов (ОД): нецелевое использование бюджетных денежных средств путем предоставления займов пайщикам кредитных потребительских кооперативов/сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – физическим лицам, погашение которых осуществляется за счет средств материнского (семейного) капитала. "Переводы денежных средств, в том числе электронных, между физическими лицами с применением платежных карт, иных электронных средств платежа в противоправных целях", - также перечислил ЦБ. По словам регулятора, к часто встречающимся схемам также относятся получение кредитов (займов) под залог имущества (ценностей), полученных незаконным путем, либо кредитов (займов), погашение которых осуществляется наличными денежными средствами, полученными незаконным путем; обналичивание посредством выдачи финансовой организацией займов, в том числе связанным с ней физическим лицам, с оформлением фиктивного залога либо получением залога, имеющего незаконное происхождение, с последующим приобретением залога юридическим лицом. ЦБ РФ также внес в список наиболее встречающихся схем ОД в секторе субъектов рынка микрофинансирования осуществление безналичных операций в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, целью которых может быть уклонение от уплаты налогов; подозрительные транзитные операции с денежными средствами, конечной целью которых является их обналичивание.

