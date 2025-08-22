https://1prime.ru/20250822/tsentrobank-861119937.html
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании - 22.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании
Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) - сектор... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T21:24+0300
2025-08-22T21:24+0300
2025-08-22T21:24+0300
экономика
банк россии
отмывание денег
микрофинансирование
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) - сектор субъектов рынка микрофинансирования (СРМ) получил повышенный уровень риска использования в целях обналичивания доходов, говорится в отчете регулятора. К числу наиболее часто встречающихся в секторе СРМ в анализируемый период Банк России отнес следующие схемы обналичивания доходов (ОД): нецелевое использование бюджетных денежных средств путем предоставления займов пайщикам кредитных потребительских кооперативов/сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – физическим лицам, погашение которых осуществляется за счет средств материнского (семейного) капитала. "Переводы денежных средств, в том числе электронных, между физическими лицами с применением платежных карт, иных электронных средств платежа в противоправных целях", - также перечислил ЦБ. По словам регулятора, к часто встречающимся схемам также относятся получение кредитов (займов) под залог имущества (ценностей), полученных незаконным путем, либо кредитов (займов), погашение которых осуществляется наличными денежными средствами, полученными незаконным путем; обналичивание посредством выдачи финансовой организацией займов, в том числе связанным с ней физическим лицам, с оформлением фиктивного залога либо получением залога, имеющего незаконное происхождение, с последующим приобретением залога юридическим лицом. ЦБ РФ также внес в список наиболее встречающихся схем ОД в секторе субъектов рынка микрофинансирования осуществление безналичных операций в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, целью которых может быть уклонение от уплаты налогов; подозрительные транзитные операции с денежными средствами, конечной целью которых является их обналичивание.
https://1prime.ru/20250714/mikrozaymy-859449554.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_160:0:1667:1130_1920x0_80_0_0_bdd6d135268816a8a075473f591e1c1c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, отмывание денег, микрофинансирование
Экономика, Банк России, отмывание денег, микрофинансирование
ЦБ РФ назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании
ЦБ России назвал самые популярные схемы отмывания денег в микрофинансировании
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк России провел секторальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) - сектор субъектов рынка микрофинансирования (СРМ) получил повышенный уровень риска использования в целях обналичивания доходов, говорится в отчете регулятора.
К числу наиболее часто встречающихся в секторе СРМ в анализируемый период Банк России отнес следующие схемы обналичивания доходов (ОД): нецелевое использование бюджетных денежных средств путем предоставления займов пайщикам кредитных потребительских кооперативов/сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – физическим лицам, погашение которых осуществляется за счет средств материнского (семейного) капитала.
"Переводы денежных средств, в том числе электронных, между физическими лицами с применением платежных карт, иных электронных средств платежа в противоправных целях", - также перечислил ЦБ.
По словам регулятора, к часто встречающимся схемам также относятся получение кредитов (займов) под залог имущества (ценностей), полученных незаконным путем, либо кредитов (займов), погашение которых осуществляется наличными денежными средствами, полученными незаконным путем; обналичивание посредством выдачи финансовой организацией займов, в том числе связанным с ней физическим лицам, с оформлением фиктивного залога либо получением залога, имеющего незаконное происхождение, с последующим приобретением залога юридическим лицом.
ЦБ РФ также внес в список наиболее встречающихся схем ОД в секторе субъектов рынка микрофинансирования осуществление безналичных операций в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, целью которых может быть уклонение от уплаты налогов; подозрительные транзитные операции с денежными средствами, конечной целью которых является их обналичивание.
В Госдуму внесли проект о запрете МФО выдавать займы онлайн