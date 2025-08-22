https://1prime.ru/20250822/turtsija-861072298.html

Турция рассчитывает построить железную дорогу на Зангезурском коридоре

2025-08-22T00:27+0300

СТАМБУЛ, 22 авг - ПРАЙМ. Турция рассчитывает, что железная дорога на маршруте Зангезурского коридора будет введена в эксплуатацию в течение четырех-пяти лет, финансирование уже имеется, заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу. Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора - участка в 40 километров, соединяющего Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении. "Мы осуществим проект, который свяжет турецкие Карс, Ыгдыр, Дилуджу с Нахичеванью через Зангезурский коридор и (остальным - ред.) Азербайджаном. Финансирование проекта обеспечено внешними кредитами, инвестициями на 2,4 миллиарда долларов будет управлять консорциум из двух крупных турецких фирм. С нуля будет построена не только железная дорога - речь идет и о мостах, виадуках, наземных и подземных переходах и другой инфраструктуре. Проблем с финансированием нет, через 4-5 лет мы полностью введем проект в эксплуатацию", - заявил Уралоглу телеканалу CNN Türk. После завершения проекта будет обеспечена возможность беспересадочных поездок из турецкого Карса в столицу Азербайджана Баку. От Карса до границы с Азербайджаном проложена железная дорога длиной в 224 километра, на территории Азербайджана необходимо будет отремонтировать 150 километров путей и построить еще 20 километров, отметил министр. "Железная дорога в самом Зангезуре (на территории Армении - ред.) - это линия длиной в 43 километра, ее начнут строить позже всего", - отметил Уралоглу. По его словам, коридор будет альтернативой существующему железнодорожному маршруту Баку - Тбилиси - Карс, в перспективе он станет частью ведущего в КНР маршрута. По оценкам министра, линия сможет перевозить ежегодно 5 миллионов пассажиров и 15 миллионов тонн грузов. Сейчас ведутся переговоры с Азербайджаном относительно того, будет ли американская фирма заниматься и строительством линии, и ее управлением, подчеркнул Уралоглу. На территории Турции железная дорога уже имеется, поезда могут достигать скорости в 160 километров в час, этого достаточно для товарных поездов, что является приоритетом на данный момент - "чтобы поезда шли по среднему маршруту из Китая в Лондон". По словам министра, такие маршруты полезны как альтернативы в "кризисные моменты". Турция также планируется разместить логистические центры вдоль железной дороги. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который, в случае реализации, соединит Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении. "Маршрут Трампа" касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении. Пашинян также отметил, что в результате реализации проекта Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия - возможность железнодорожной связи с Ираном.

