https://1prime.ru/20250822/turtsija-861075835.html

В Анталье заявили, что Турция рада туристам с любым бюджетом

В Анталье заявили, что Турция рада туристам с любым бюджетом - 22.08.2025, ПРАЙМ

В Анталье заявили, что Турция рада туристам с любым бюджетом

Турция рада туристам с любым бюджетом, а рост цен на отдых является следствием наблюдаемых во всем мире процессов, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T04:41+0300

2025-08-22T04:41+0300

2025-08-22T04:41+0300

туризм

бизнес

экономика

турция

анталья

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861075835.jpg?1755826881

СТАМБУЛ, 22 авг - ПРАЙМ. Турция рада туристам с любым бюджетом, а рост цен на отдых является следствием наблюдаемых во всем мире процессов, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму Осман Айык. Доходы Турции от туризма за первую половину этого года стали рекордными, превысив 25,7 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма. Согласно статистике, государство за шесть месяцев посетили более 21,3 миллиона иностранных туристов, что на 1,1% хуже показателей 2024 года. Если учитывать также прибывших в республику постоянно проживающих за границей турок-туристов, то показатели этого года почти на 1% лучше прошлого года. "Во всех странах мира в последние годы наблюдается значительный рост себестоимости отдыха, Турция неминуемо оказалась под воздействием этого влияния, учитывая высокую инфляцию. Вследствие этого и цены на отдых растут. Мы не дискриминируем кого-либо из отдыхающих - мы рады всем гостям, как тем, кто хочет получить "ультраотдых" за 5-9 тысяч долларов, так и тех, кто нацелен на бюджетный отдых в апартаментах. Мы располагаем возможностями для отдыха туристов с любым бюджетом", - заявил Айык. По данным Бюро статистики Турции, цены в ресторанах и гостиницах за год выросли на 34%, а за месяц - более чем на 2%. Турецкие власти вовсю работают над привлечением на курорты как можно более обеспеченных туристов, заявил в октябре директор по маркетингу Агентства по развитию и продвижению туризма (TGA) Алиджан Демир.

турция

анталья

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, турция, анталья