Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/turtsiya-861090780.html
Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции
Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции - 22.08.2025, ПРАЙМ
Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции
Туристы из РФ уступили в июле лидерство гражданам ФРГ среди отдыхающих в Турции, но по итогам семи месяцев россияне занимают первое место, следует из статистики | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T12:09+0300
2025-08-22T12:09+0300
экономика
туризм
бизнес
турция
фрг
великобритания
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 22 авг - ПРАЙМ. Туристы из РФ уступили в июле лидерство гражданам ФРГ среди отдыхающих в Турции, но по итогам семи месяцев россияне занимают первое место, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. Из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за семь месяцев посетили более 28,3 миллиона иностранных туристов, что на 2,1% хуже показателей 2024 года. По данным ведомства, за семь месяцев Турцию посетили более 3,5 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра на 1,3% хуже показателей того же периода в 2024 году. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 3,4 миллиона), Великобритании (более 2,3 миллиона), Ирана и Болгарии, следует из публикации министерства. Согласно статистике, за июль Турцию посетили более 981 тысячи граждан ФРГ, более 953 тысяч россиян (на 30 тысяч больше, чем годом ранее), за ними следуют граждане Великобритании, Польши и Нидерландов. Выездной турпоток из России летом в 2025 году увеличился на 20%, при этом самое массовое направление - Турция - уступило Абхазии, куда было совершено на 10-15% больше поездок, чем годом ранее, сообщал на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
https://1prime.ru/20250821/turkstat-861022496.html
турция
фрг
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, турция, фрг, великобритания, российский союз туриндустрии
Экономика, Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, ФРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Российский союз туриндустрии
12:09 22.08.2025
 
Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции

Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции в июле

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 22 авг - ПРАЙМ. Туристы из РФ уступили в июле лидерство гражданам ФРГ среди отдыхающих в Турции, но по итогам семи месяцев россияне занимают первое место, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции.
Из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за семь месяцев посетили более 28,3 миллиона иностранных туристов, что на 2,1% хуже показателей 2024 года.
По данным ведомства, за семь месяцев Турцию посетили более 3,5 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра на 1,3% хуже показателей того же периода в 2024 году.
За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 3,4 миллиона), Великобритании (более 2,3 миллиона), Ирана и Болгарии, следует из публикации министерства.
Согласно статистике, за июль Турцию посетили более 981 тысячи граждан ФРГ, более 953 тысяч россиян (на 30 тысяч больше, чем годом ранее), за ними следуют граждане Великобритании, Польши и Нидерландов.
Выездной турпоток из России летом в 2025 году увеличился на 20%, при этом самое массовое направление - Турция - уступило Абхазии, куда было совершено на 10-15% больше поездок, чем годом ранее, сообщал на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Курорт Белек в Турции - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
В Турции назвали причины незаполняемости курортных отелей
Вчера, 08:14
 
ЭкономикаТуризмБизнесТУРЦИЯФРГВЕЛИКОБРИТАНИЯРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала