https://1prime.ru/20250822/turtsiya-861090780.html

Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции

Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции - 22.08.2025, ПРАЙМ

Туристы из России уступили немцам лидерство среди отдыхающих в Турции

Туристы из РФ уступили в июле лидерство гражданам ФРГ среди отдыхающих в Турции, но по итогам семи месяцев россияне занимают первое место, следует из статистики | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T12:09+0300

2025-08-22T12:09+0300

2025-08-22T12:09+0300

экономика

туризм

бизнес

турция

фрг

великобритания

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

СТАМБУЛ, 22 авг - ПРАЙМ. Туристы из РФ уступили в июле лидерство гражданам ФРГ среди отдыхающих в Турции, но по итогам семи месяцев россияне занимают первое место, следует из статистики министерства культуры и туризма Турции. Из статистики министерства, с которой ознакомилось РИА Новости, следует, что Турцию за семь месяцев посетили более 28,3 миллиона иностранных туристов, что на 2,1% хуже показателей 2024 года. По данным ведомства, за семь месяцев Турцию посетили более 3,5 миллиона россиян, они заняли по этому показателю первое место, однако эта цифра на 1,3% хуже показателей того же периода в 2024 году. За россиянами следуют туристы из ФРГ (более 3,4 миллиона), Великобритании (более 2,3 миллиона), Ирана и Болгарии, следует из публикации министерства. Согласно статистике, за июль Турцию посетили более 981 тысячи граждан ФРГ, более 953 тысяч россиян (на 30 тысяч больше, чем годом ранее), за ними следуют граждане Великобритании, Польши и Нидерландов. Выездной турпоток из России летом в 2025 году увеличился на 20%, при этом самое массовое направление - Турция - уступило Абхазии, куда было совершено на 10-15% больше поездок, чем годом ранее, сообщал на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

https://1prime.ru/20250821/turkstat-861022496.html

турция

фрг

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, турция, фрг, великобритания, российский союз туриндустрии