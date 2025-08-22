Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции предупредили о последствиях соглашения США и ЕС по тарифам - 22.08.2025
В Турции предупредили о последствиях соглашения США и ЕС по тарифам
В Турции предупредили о последствиях соглашения США и ЕС по тарифам - 22.08.2025, ПРАЙМ
В Турции предупредили о последствиях соглашения США и ЕС по тарифам
Соглашение США и ЕС о единой ставке по тарифам может поставить в затруднительное положение турецких экспортеров автомобилей, а роль республики в глобальной... | 22.08.2025, ПРАЙМ
бизнес
турция
сша
европа
дональд трамп
ес
АНКАРА, 22 авг – ПРАЙМ. Соглашение США и ЕС о единой ставке по тарифам может поставить в затруднительное положение турецких экспортеров автомобилей, а роль республики в глобальной цепочке поставок ослабнет, считает обозреватель турецкой газеты Ekonomim Бурджу Айдын. В середине июля Дональд Трамп заявил, что с 1 августа введет 30-процентные пошлины на товары из ЕС. Тогда же он предупредил, что если объединение захочет в ответ повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к своим пошлинам. В итоге стороны достигли торговой сделки. Они договорились о единой ставке по тарифам в размере 15 процентов. "Одним из наиболее важных пунктов рамочного соглашения стала автомобильная промышленность. Президент Трамп ввел 25-процентную пошлину на все автомобили, произведенные за пределами США, а также на многие детали, используемые в автомобилях, произведенных в США, но в рамках этого соглашения пошлина на автомобили и детали, импортируемые из Европы, снижается до 15%. Эта скидка создаст экспортное преимущество на миллиарды долларов для таких автомобильных гигантов, как Германия", - считает обозреватель. По её словам, учитывая, что в 2024 году Германия, мировой автомобильный гигант, экспортирует в США автомобили и запчасти на сумму 34,9 миллиардов долларов, важность этого шага для экономики ЕС очевидна. "С точки зрения Турции ситуация выглядит тревожно. Турция, являющаяся центром глобальных цепочек поставок в производстве коммерческих автомобилей, до сих пор имела более выгодные условия на рынке США по сравнению с ЕС. Однако снижение налоговой ставки для ЕС в этом секторе поставит турецких экспортеров автомобилей в затруднительное положение. В частности, стратегическая роль Турции в экспорте коммерческих автомобилей может ослабнуть", - пишет Айдын. По мнению обозревателя, в новом периоде Турция рискует "потерять свои преимущества во внешней торговле". "В то время как в широком спектре отраслей, от автомобилестроения до фармацевтики, от энергетики до технологий, восстанавливается равновесие, Турции необходимо быстро разработать стратегии, которые позволят ей сохранить конкурентоспособность. В противном случае она рискует потерять свою долю в мировой торговле", - отмечает обозреватель. Экспорт турецкого автопрома в страны ЕС составил 25,3 млрд долларов или 68,2 процента от общего экспорта, сообщила ранее Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB). В другие страны Европы экспорт автопрома Турции в прошлом году увеличился на 25 процентов, Североамериканскую зону свободной торговли – на 17 процентов, в страны Океании – на 55 процентов.
12:38 22.08.2025
 
В Турции предупредили о последствиях соглашения США и ЕС по тарифам

Ekonomim: соглашение США и ЕС по тарифам может ослабить турецкий автопром

АНКАРА, 22 авг – ПРАЙМ. Соглашение США и ЕС о единой ставке по тарифам может поставить в затруднительное положение турецких экспортеров автомобилей, а роль республики в глобальной цепочке поставок ослабнет, считает обозреватель турецкой газеты Ekonomim Бурджу Айдын.
В середине июля Дональд Трамп заявил, что с 1 августа введет 30-процентные пошлины на товары из ЕС. Тогда же он предупредил, что если объединение захочет в ответ повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к своим пошлинам. В итоге стороны достигли торговой сделки. Они договорились о единой ставке по тарифам в размере 15 процентов.
"Одним из наиболее важных пунктов рамочного соглашения стала автомобильная промышленность. Президент Трамп ввел 25-процентную пошлину на все автомобили, произведенные за пределами США, а также на многие детали, используемые в автомобилях, произведенных в США, но в рамках этого соглашения пошлина на автомобили и детали, импортируемые из Европы, снижается до 15%. Эта скидка создаст экспортное преимущество на миллиарды долларов для таких автомобильных гигантов, как Германия", - считает обозреватель.
По её словам, учитывая, что в 2024 году Германия, мировой автомобильный гигант, экспортирует в США автомобили и запчасти на сумму 34,9 миллиардов долларов, важность этого шага для экономики ЕС очевидна.
"С точки зрения Турции ситуация выглядит тревожно. Турция, являющаяся центром глобальных цепочек поставок в производстве коммерческих автомобилей, до сих пор имела более выгодные условия на рынке США по сравнению с ЕС. Однако снижение налоговой ставки для ЕС в этом секторе поставит турецких экспортеров автомобилей в затруднительное положение. В частности, стратегическая роль Турции в экспорте коммерческих автомобилей может ослабнуть", - пишет Айдын.
По мнению обозревателя, в новом периоде Турция рискует "потерять свои преимущества во внешней торговле".
"В то время как в широком спектре отраслей, от автомобилестроения до фармацевтики, от энергетики до технологий, восстанавливается равновесие, Турции необходимо быстро разработать стратегии, которые позволят ей сохранить конкурентоспособность. В противном случае она рискует потерять свою долю в мировой торговле", - отмечает обозреватель.
Экспорт турецкого автопрома в страны ЕС составил 25,3 млрд долларов или 68,2 процента от общего экспорта, сообщила ранее Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB). В другие страны Европы экспорт автопрома Турции в прошлом году увеличился на 25 процентов, Североамериканскую зону свободной торговли – на 17 процентов, в страны Океании – на 55 процентов.
