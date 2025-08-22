https://1prime.ru/20250822/turtsiya-861092825.html

В Турции предупредили о последствиях соглашения США и ЕС по тарифам

В Турции предупредили о последствиях соглашения США и ЕС по тарифам

бизнес

турция

сша

европа

дональд трамп

ес

АНКАРА, 22 авг – ПРАЙМ. Соглашение США и ЕС о единой ставке по тарифам может поставить в затруднительное положение турецких экспортеров автомобилей, а роль республики в глобальной цепочке поставок ослабнет, считает обозреватель турецкой газеты Ekonomim Бурджу Айдын. В середине июля Дональд Трамп заявил, что с 1 августа введет 30-процентные пошлины на товары из ЕС. Тогда же он предупредил, что если объединение захочет в ответ повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к своим пошлинам. В итоге стороны достигли торговой сделки. Они договорились о единой ставке по тарифам в размере 15 процентов. "Одним из наиболее важных пунктов рамочного соглашения стала автомобильная промышленность. Президент Трамп ввел 25-процентную пошлину на все автомобили, произведенные за пределами США, а также на многие детали, используемые в автомобилях, произведенных в США, но в рамках этого соглашения пошлина на автомобили и детали, импортируемые из Европы, снижается до 15%. Эта скидка создаст экспортное преимущество на миллиарды долларов для таких автомобильных гигантов, как Германия", - считает обозреватель. По её словам, учитывая, что в 2024 году Германия, мировой автомобильный гигант, экспортирует в США автомобили и запчасти на сумму 34,9 миллиардов долларов, важность этого шага для экономики ЕС очевидна. "С точки зрения Турции ситуация выглядит тревожно. Турция, являющаяся центром глобальных цепочек поставок в производстве коммерческих автомобилей, до сих пор имела более выгодные условия на рынке США по сравнению с ЕС. Однако снижение налоговой ставки для ЕС в этом секторе поставит турецких экспортеров автомобилей в затруднительное положение. В частности, стратегическая роль Турции в экспорте коммерческих автомобилей может ослабнуть", - пишет Айдын. По мнению обозревателя, в новом периоде Турция рискует "потерять свои преимущества во внешней торговле". "В то время как в широком спектре отраслей, от автомобилестроения до фармацевтики, от энергетики до технологий, восстанавливается равновесие, Турции необходимо быстро разработать стратегии, которые позволят ей сохранить конкурентоспособность. В противном случае она рискует потерять свою долю в мировой торговле", - отмечает обозреватель. Экспорт турецкого автопрома в страны ЕС составил 25,3 млрд долларов или 68,2 процента от общего экспорта, сообщила ранее Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB). В другие страны Европы экспорт автопрома Турции в прошлом году увеличился на 25 процентов, Североамериканскую зону свободной торговли – на 17 процентов, в страны Океании – на 55 процентов.

турция

сша

европа

бизнес, турция, сша, европа, дональд трамп, ес