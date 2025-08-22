Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВМС Финляндии отработали пуск новых ракет класса "земля-земля"
Вооружения
ВМС Финляндии отработали пуск новых ракет класса "земля-земля"
2025-08-22T15:42+0300
2025-08-22T15:42+0300
вооружения
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
финляндия
финляндия
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ
15:42 22.08.2025
 
ВМС Финляндии отработали пуск новых ракет класса "земля-земля"

ВМС Финляндии в ходе учений отработали пуск новых ракет класса "земля-земля"

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВМС Финляндии в ходе учений отработали пуск новых ракет класса "земля-земля" и ввели протестированную систему в эксплуатацию, сообщают в пятницу военно-морские силы.
"Летом военно-морские силы провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса "земля-земля" (SSM 2020)", - говорится в сообщении.
Как уточняют ВМС, после тестирования система введена в эксплуатацию и должна заменить систему противокорабельных ракет М85, жизненный цикл которой завершится в течение этого десятилетия.
Новая система будет устанавливаться на ракетных катерах типа "Хамина", многоцелевых корветах класса "Похьянмаа" и транспортных платформах.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Финляндия получит от ЕК 1,8 миллиона евро на ремонт кабеля EstLink 2
11:05
 
Вооружения ФИНЛЯНДИЯ
 
 
