ВМС Финляндии отработали пуск новых ракет класса "земля-земля"
2025-08-22T15:42+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВМС Финляндии в ходе учений отработали пуск новых ракет класса "земля-земля" и ввели протестированную систему в эксплуатацию, сообщают в пятницу военно-морские силы. "Летом военно-морские силы провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса "земля-земля" (SSM 2020)", - говорится в сообщении. Как уточняют ВМС, после тестирования система введена в эксплуатацию и должна заменить систему противокорабельных ракет М85, жизненный цикл которой завершится в течение этого десятилетия. Новая система будет устанавливаться на ракетных катерах типа "Хамина", многоцелевых корветах класса "Похьянмаа" и транспортных платформах.
