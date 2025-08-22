https://1prime.ru/20250822/ugol-861106989.html
2025-08-22T17:14+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Петербургская биржа запустила торги сахалинским углем, добытым на Мгачинском каменноугольном месторождении - объем первой партии составил 7 490 тонн, сообщила торговая площадка. "Первая сделка с углем марки ДГ, добытым на Мгачинском каменноугольном месторождении, заключена на биржевых торгах. Объем реализованной партии составил 7 490 тонн. Сделка заключена на условиях "франко-вагон станция назначения с переходом прав собственности на станции отправления", с поставкой на станцию "Южно-Сахалинск Грузовой", - говорится в сообщении. "Вывод на торги угля с ранее не представленных на бирже месторождений обогащает структуру предложений и расширяет географические базисы поставок. Это не только повышает привлекательность биржевой торговли для производителей и потребителей, но и способствует повышению прозрачности ценообразования", - добавил управляющий директор Петербургской биржи Игорь Чернышев. Отмечается, что на Петербургской бирже действует уникальный механизм торгов энергоресурсами, позволяющий осуществлять пересчет цены по качеству на основе сертификата независимой лаборатории. На сегодняшний день в качестве продавцов угля на бирже присутствуют практически все ведущие угледобывающие компании России. Общий объем реализации превысил 2,4 миллиона тонн.
