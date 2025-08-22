https://1prime.ru/20250822/uis-861120371.html
Правительство увеличило финансирование программы по развитию УИС
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило срок действия федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" с 2030 до 2035 года с более чем трехкратным ростом финансирования - со 105 миллиардов до 359,2 миллиарда рублей, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале правовой информации. "В пункте 1 цифры "2030" заменить цифрами "2035". Объем финансирования Программы составляет 359227,0101 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета в ценах соответствующих лет", - говорится в документе. В предыдущей версии программы с 2018 до 2030 года объем финансирования составлял чуть более 105 миллиардов рублей. Указывается, что результатами реализации программы является улучшение показателей, характеризующих состояние условий содержания под стражей в следственных изоляторах и отбывания наказания в исправительных колониях учреждениях. Современная уголовно-исполнительная система включает в себя 828 учреждений, в том числе 600 исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений, семь тюрем, 11 воспитательных колоний, 210 следственных изоляторов. По состоянию на начало 2025 года численность лиц, находящихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, составляла 313,3 тысячи человек.
