МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Нанесением ударов по нефтепроводу "Дружба" Украина хочет обострить отношения с Венгрией, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией. И ЕС почти наверняка где-то за кулисами поддерживает его, если не управляет им", — написал он.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что нефтепровод вновь подвергся атаке. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил о приостановке поставок в третий раз за последнее время из-за удара Украины.О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник. Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.

