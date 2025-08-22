Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
2025-08-22T11:53+0300
2025-08-22T11:59+0300
происшествия
венгрия
украина
ес
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Нанесением ударов по нефтепроводу "Дружба" Украина хочет обострить отношения с Венгрией, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией. И ЕС почти наверняка где-то за кулисами поддерживает его, если не управляет им", — написал он.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что нефтепровод вновь подвергся атаке. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил о приостановке поставок в третий раз за последнее время из-за удара Украины.О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник. Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
венгрия, украина, ес
Происшествия, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС
11:53 22.08.2025 (обновлено: 11:59 22.08.2025)
 
Журналист раскрыл, что задумал Киев после атаки на нефтепровод "Дружба"

Боуз заявил о стремлении Киева к конфликту с Будапештом после атак на "Дружбу"

© Фото : АО «Транснефть – Дружба»Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© Фото : АО «Транснефть – Дружба»
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Нанесением ударов по нефтепроводу "Дружба" Украина хочет обострить отношения с Венгрией, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией. И ЕС почти наверняка где-то за кулисами поддерживает его, если не управляет им", — написал он.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
СМИ раскрыли, что случилось с лидерами ЕС на встрече с Трампом
11:38
Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что нефтепровод вновь подвергся атаке. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил о приостановке поставок в третий раз за последнее время из-за удара Украины.
О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
11:00
 
ПроисшествияВЕНГРИЯУКРАИНАЕС
 
 
