В Киеве заявили о неэффективности штрафов против бегства военнообязанных - 22.08.2025
В Киеве заявили о неэффективности штрафов против бегства военнообязанных
Министерство внутренних дел Украины признало, что штрафы не стали препятствием для массового бегства военнообязанных из страны. | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Украины признало, что штрафы не стали препятствием для массового бегства военнообязанных из страны. "Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МВД. Именно этим обстоятельством в министерстве объясняют необходимость принятия внесенного в Раду законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Политика, Общество, УКРАИНА, МВД, Рада, ВСУ
14:38 22.08.2025
 
В Киеве заявили о неэффективности штрафов против бегства военнообязанных

МВД Украины признало неэффективность штрафов против массового бегства из страны

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Украины признало, что штрафы не стали препятствием для массового бегства военнообязанных из страны.
"Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского МВД.
Именно этим обстоятельством в министерстве объясняют необходимость принятия внесенного в Раду законопроекта об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала в раде законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы страны. В рамках законопроекта предполагается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время действия режима военного времени. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В Германии выступили с дерзким призывом по размещению войск на Украине
