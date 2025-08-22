"Зачем мы вступили?" Действия Украины вызвали негодование в Финляндии
Малинен: атаки ВСУ на "Дружбу" могут подпадать под действие пятой статьи НАТО
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Украинские атаки на нефтепровод "Дружба" могут стать основанием для применения пятой статьи устава НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Украина (ВСУ) открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). <…> Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне еще раз, зачем мы вступили?" — говорится в публикации.
Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ в очередной раз ударили по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.