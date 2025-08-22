Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зачем мы вступили?" Действия Украины вызвали негодование в Финляндии - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/ukraina-861104239.html
"Зачем мы вступили?" Действия Украины вызвали негодование в Финляндии
"Зачем мы вступили?" Действия Украины вызвали негодование в Финляндии - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Зачем мы вступили?" Действия Украины вызвали негодование в Финляндии
Украинские атаки на нефтепровод "Дружба" могут стать основанием для применения пятой статьи устава НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T16:18+0300
2025-08-22T16:22+0300
венгрия
украина
словакия
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05136054bec181a0a3539e7cce17b2e0.jpg
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Украинские атаки на нефтепровод "Дружба" могут стать основанием для применения пятой статьи устава НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Украина (ВСУ) открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). &lt;…&gt; Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне еще раз, зачем мы вступили?" — говорится в публикации.Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ в очередной раз ударили по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее."Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
https://1prime.ru/20250822/ukraina-861089973.html
https://1prime.ru/20250822/mir-861087061.html
венгрия
украина
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/76/762407643_180:0:1024:633_1920x0_80_0_0_3794499d2d893f60045c518e6f104094.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина, словакия, нато, всу
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, НАТО, ВСУ
16:18 22.08.2025 (обновлено: 16:22 22.08.2025)
 
"Зачем мы вступили?" Действия Украины вызвали негодование в Финляндии

Малинен: атаки ВСУ на "Дружбу" могут подпадать под действие пятой статьи НАТО

© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) YangtseflyФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/(WT-en) Yangtsefly
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Украинские атаки на нефтепровод "Дружба" могут стать основанием для применения пятой статьи устава НАТО, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Украина (ВСУ) открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). <…> Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне еще раз, зачем мы вступили?" — говорится в публикации.
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Журналист раскрыл, что задумал Киев после атаки на нефтепровод "Дружба"
11:53
Ранее в пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили, что ВСУ в очередной раз ударили по нефтепроводу "Дружба". В результате Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
О предыдущей атаке Киева словацкие и венгерские власти сообщали в понедельник.
Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
11:00
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАСЛОВАКИЯНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала