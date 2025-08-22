https://1prime.ru/20250822/ukraina-861117192.html

Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины, пишут СМИ

Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины, пишут СМИ - 22.08.2025, ПРАЙМ

Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины, пишут СМИ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в пятницу вопросы гарантий безопасности для Украины, проект соглашения... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T20:17+0300

2025-08-22T20:17+0300

2025-08-22T20:17+0300

общество

мировая экономика

украина

сша

европа

владимир зеленский

марко рубио

мид рф

нато

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в пятницу вопросы гарантий безопасности для Украины, проект соглашения планируют подготовить до конца следующей недели, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. По словам собеседника телеканала в офисе Владимира Зеленского, подробности гарантий безопасности разрабатывают две подгруппы - политико-юридическая и военная. Военные гарантии заключаются в поставках вооружения, финансовой поддержке, обмене разведданными, обеспечении учений и проведении совместных тренировочных миссий. В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Александр Бевз, как передает телеканал, сообщил, что сейчас обсуждают рамочный вариант с набором компонентов, а подписание договоров и их ратификация потребуют большего времени. "Финализировать проект гарантий безопасности для Украины планируют до конца следующей недели... В видении Украины это должна быть система двусторонних обязательных договоров, ратифицированных парламентами соответствующих стран. То есть не просто дублируется 5-я статья Вашингтонского договора, а прописывается алгоритм с временными рамками и конкретными параметрами: финансовыми, военными, разведывательными и прочее", - приводит слова Бевза "Общественное". Ранее CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио уведомил в минувший четверг европейских советников по безопасности о том, что, по мнению Белого дома, Европа должна взять на себя ведущую роль при обеспечении гарантий безопасности Киеву. Газета New York Times ранее писала, что гарантии безопасности со стороны США могли бы включать обещание воздушной поддержки европейским операциям или помощи Вашингтона в разведдеятельности для поддержки миссий на Украине, а также размещение сил в Черном море. Также может быть решено, как обеспечить юридическую силу гарантий безопасности, включая вопрос о необходимости одобрения конгрессом США, добавляло издание. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20250822/garantii-861080177.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, европа, владимир зеленский, марко рубио, мид рф, нато, cnn