"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине
L`Antidiplomatico: гарантии безопасности Украине от ЕС приведут к мировой войне
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые меры безопасности для Украины, представленные главами ЕС, нацелены на усиление конфликта с Россией, сообщает L`Antidiplomatico.
"И какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине? Те, которые хотят выдумать европейские марионетки? Вступление в Европейский Союз, по мнению этих безумцев, необходимо, поскольку это станет гарантией безопасности Украины. Европейцы даже рассматривают возможность отправки войск на Украину для гарантии безопасности. Но это же гарантия войны, тотальной и кровавой войны!", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, чтобы предотвратить глобальный вооруженный конфликт, но европейские лидеры это игнорируют.
Накануне агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств США и ЕС завершили разработку стратегий по гарантиям безопасности для Украины. В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На встрече Трамп отметил, что не следует сравнивать будущие гарантии безопасности для Киева с теми, которые предоставляет НАТО. Трамп также подчеркнул, что при его президентстве американские военные не будут находиться в Украине.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что любые попытки размещения войск стран НАТО на Украине могут привести к резкому обострению ситуации. Ранее в министерстве охарактеризовали заявления о возможном размещении сил альянса на Украине, прозвучавшие в Великобритании и других странах Европы, как провокацию, поощряющую продолжение конфликта.