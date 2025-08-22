Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине - 22.08.2025
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине
Новые меры безопасности для Украины, представленные главами ЕС, нацелены на усиление конфликта с Россией, сообщает L`Antidiplomatico. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T22:09+0300
2025-08-22T22:13+0300
украина
сша
европа
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые меры безопасности для Украины, представленные главами ЕС, нацелены на усиление конфликта с Россией, сообщает L`Antidiplomatico. "И какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине? Те, которые хотят выдумать европейские марионетки? Вступление в Европейский Союз, по мнению этих безумцев, необходимо, поскольку это станет гарантией безопасности Украины. Европейцы даже рассматривают возможность отправки войск на Украину для гарантии безопасности. Но это же гарантия войны, тотальной и кровавой войны!", — говорится в материале.Издание отмечает, что Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, чтобы предотвратить глобальный вооруженный конфликт, но европейские лидеры это игнорируют. Накануне агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств США и ЕС завершили разработку стратегий по гарантиям безопасности для Украины. В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На встрече Трамп отметил, что не следует сравнивать будущие гарантии безопасности для Киева с теми, которые предоставляет НАТО. Трамп также подчеркнул, что при его президентстве американские военные не будут находиться в Украине. Bloomberg позже сообщило, что гарантии безопасности, предложенные США и Европой, будут основываться на усилиях "коалиции желающих", которая может включать многонациональный контингент. В Министерстве иностранных дел России заявили, что любые попытки размещения войск стран НАТО на Украине могут привести к резкому обострению ситуации. Ранее в министерстве охарактеризовали заявления о возможном размещении сил альянса на Украине, прозвучавшие в Великобритании и других странах Европы, как провокацию, поощряющую продолжение конфликта.
украина
сша
европа
украина, сша, европа, дональд трамп, ес
УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС
22:09 22.08.2025 (обновлено: 22:13 22.08.2025)
 
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине

L`Antidiplomatico: гарантии безопасности Украине от ЕС приведут к мировой войне

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новые меры безопасности для Украины, представленные главами ЕС, нацелены на усиление конфликта с Россией, сообщает L`Antidiplomatico.
"И какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине? Те, которые хотят выдумать европейские марионетки? Вступление в Европейский Союз, по мнению этих безумцев, необходимо, поскольку это станет гарантией безопасности Украины. Европейцы даже рассматривают возможность отправки войск на Украину для гарантии безопасности. Но это же гарантия войны, тотальной и кровавой войны!", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, чтобы предотвратить глобальный вооруженный конфликт, но европейские лидеры это игнорируют.
Накануне агентство Reuters сообщило, что главы военных ведомств США и ЕС завершили разработку стратегий по гарантиям безопасности для Украины. В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На встрече Трамп отметил, что не следует сравнивать будущие гарантии безопасности для Киева с теми, которые предоставляет НАТО. Трамп также подчеркнул, что при его президентстве американские военные не будут находиться в Украине.
Bloomberg позже сообщило, что гарантии безопасности, предложенные США и Европой, будут основываться на усилиях "коалиции желающих", которая может включать многонациональный контингент.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что любые попытки размещения войск стран НАТО на Украине могут привести к резкому обострению ситуации. Ранее в министерстве охарактеризовали заявления о возможном размещении сил альянса на Украине, прозвучавшие в Великобритании и других странах Европы, как провокацию, поощряющую продолжение конфликта.
УКРАИНАСШАЕВРОПАДональд ТрампЕС
 
 
