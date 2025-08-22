https://1prime.ru/20250822/valyuta-861108947.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 23 августа
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 4,20 копейки, до 11,1982 рубля, доллара - на 49,50 копейки, до 80,7498 рубля, евро - на 12,25 копейки, до 93,6274 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 4,20 копейки, до 11,1982 рубля, доллара - на 49,50 копейки, до 80,7498 рубля, евро - на 12,25 копейки, до 93,6274 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
