https://1prime.ru/20250822/venesuela-861074568.html
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ - 22.08.2025, ПРАЙМ
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ
Страны Латинской Америки с беспокойством восприняли намерение президента США Дональда Трампа направить военные корабли в сторону Венесуэлы, расценив этот шаг... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T02:58+0300
2025-08-22T02:58+0300
2025-08-22T02:58+0300
мировая экономика
венесуэла
латинская америка
сша
дональд трамп
антониу гутерреш
николас мадуро
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/25/841872548_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1297713e0d41d59f327e6da6e9067fde.jpg
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Страны Латинской Америки с беспокойством восприняли намерение президента США Дональда Трампа направить военные корабли в сторону Венесуэлы, расценив этот шаг как возможное вторжение в страну, сообщает Al Jazeera. "Обещание президента Трампа отправить военные корабли в Карибский бассейн и другие регионы Латинской Америки, чтобы остановить поток наркотиков в США, воспринимается как нечто большее, чем просто угроза Венесуэле. Оно может коснуться многих стран этого региона", — говорится в отчете. По данным телеканала, многие в регионе задаются вопросом, почему Трамп принял решение о таком "агрессивном действии", в то время как позиционирует себя как миротворца. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что Трамп готов применить "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, включая возможность проведения военной операции в Венесуэле. Это заявление было сделано после отправки трех американских военных кораблей к берегам Венесуэлы. На борту, предположительно, находятся четыре тысячи морских пехотинцев. На фоне решения США направить военные силы в регион, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает к деэскалации и проявлению сдержанности со стороны всех вовлеченных сторон. Лидеры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выразили поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и осудили действия Вашингтона, которые могут угрожать стабильности в регионе.
https://1prime.ru/20250621/sanktsii-858758704.html
https://1prime.ru/20250522/chevron-857840102.html
венесуэла
латинская америка
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/25/841872548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c4e3a34d7588bbabb65fe37c533d77a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венесуэла, латинская америка, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, николас мадуро, оон
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Николас Мадуро, ООН
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ
Al Jazeera: латиноамериканские страны опасаются возможной атаки США на Венесуэлу