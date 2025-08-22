Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ - 22.08.2025, ПРАЙМ
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ - 22.08.2025, ПРАЙМ
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ
Страны Латинской Америки с беспокойством восприняли намерение президента США Дональда Трампа направить военные корабли в сторону Венесуэлы, расценив этот шаг... | 22.08.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
венесуэла
латинская америка
сша
дональд трамп
антониу гутерреш
николас мадуро
оон
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Страны Латинской Америки с беспокойством восприняли намерение президента США Дональда Трампа направить военные корабли в сторону Венесуэлы, расценив этот шаг как возможное вторжение в страну, сообщает Al Jazeera. "Обещание президента Трампа отправить военные корабли в Карибский бассейн и другие регионы Латинской Америки, чтобы остановить поток наркотиков в США, воспринимается как нечто большее, чем просто угроза Венесуэле. Оно может коснуться многих стран этого региона", — говорится в отчете. По данным телеканала, многие в регионе задаются вопросом, почему Трамп принял решение о таком "агрессивном действии", в то время как позиционирует себя как миротворца. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что Трамп готов применить "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, включая возможность проведения военной операции в Венесуэле. Это заявление было сделано после отправки трех американских военных кораблей к берегам Венесуэлы. На борту, предположительно, находятся четыре тысячи морских пехотинцев. На фоне решения США направить военные силы в регион, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает к деэскалации и проявлению сдержанности со стороны всех вовлеченных сторон. Лидеры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выразили поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и осудили действия Вашингтона, которые могут угрожать стабильности в регионе.
венесуэла
латинская америка
сша
мировая экономика, венесуэла, латинская америка, сша, дональд трамп, антониу гутерреш, николас мадуро, оон
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, США, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Николас Мадуро, ООН
02:58 22.08.2025
 
Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ

Al Jazeera: латиноамериканские страны опасаются возможной атаки США на Венесуэлу

Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Страны Латинской Америки с беспокойством восприняли намерение президента США Дональда Трампа направить военные корабли в сторону Венесуэлы, расценив этот шаг как возможное вторжение в страну, сообщает Al Jazeera.
"Обещание президента Трампа отправить военные корабли в Карибский бассейн и другие регионы Латинской Америки, чтобы остановить поток наркотиков в США, воспринимается как нечто большее, чем просто угроза Венесуэле. Оно может коснуться многих стран этого региона", — говорится в отчете.
По данным телеканала, многие в регионе задаются вопросом, почему Трамп принял решение о таком "агрессивном действии", в то время как позиционирует себя как миротворца.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что Трамп готов применить "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, включая возможность проведения военной операции в Венесуэле. Это заявление было сделано после отправки трех американских военных кораблей к берегам Венесуэлы. На борту, предположительно, находятся четыре тысячи морских пехотинцев.
На фоне решения США направить военные силы в регион, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает к деэскалации и проявлению сдержанности со стороны всех вовлеченных сторон. Лидеры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выразили поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и осудили действия Вашингтона, которые могут угрожать стабильности в регионе.
Мировая экономика ВЕНЕСУЭЛА ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА США Дональд Трамп Антониу Гутерреш Николас Мадуро ООН
 
 
