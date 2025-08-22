Трамп может провести новую военную операцию, узнали СМИ

https://1prime.ru/20250822/venesuela-861074568.html

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Страны Латинской Америки с беспокойством восприняли намерение президента США Дональда Трампа направить военные корабли в сторону Венесуэлы, расценив этот шаг как возможное вторжение в страну, сообщает Al Jazeera. "Обещание президента Трампа отправить военные корабли в Карибский бассейн и другие регионы Латинской Америки, чтобы остановить поток наркотиков в США, воспринимается как нечто большее, чем просто угроза Венесуэле. Оно может коснуться многих стран этого региона", — говорится в отчете. По данным телеканала, многие в регионе задаются вопросом, почему Трамп принял решение о таком "агрессивном действии", в то время как позиционирует себя как миротворца. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что Трамп готов применить "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, включая возможность проведения военной операции в Венесуэле. Это заявление было сделано после отправки трех американских военных кораблей к берегам Венесуэлы. На борту, предположительно, находятся четыре тысячи морских пехотинцев. На фоне решения США направить военные силы в регион, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает к деэскалации и проявлению сдержанности со стороны всех вовлеченных сторон. Лидеры стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) выразили поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и осудили действия Вашингтона, которые могут угрожать стабильности в регионе.

