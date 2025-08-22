https://1prime.ru/20250822/vengriya-861112963.html
Венгрия надеется, что Еврокомиссия повлияет на Киев, заявил Сийярто
Венгрия надеется, что Еврокомиссия повлияет на Киев, заявил Сийярто - 22.08.2025, ПРАЙМ
Венгрия надеется, что Еврокомиссия повлияет на Киев, заявил Сийярто
Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T18:54+0300
2025-08-22T18:54+0300
2025-08-22T18:54+0300
энергетика
газ
венгрия
киев
словакия
петер сийярто
всу
еврокомиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Надеемся, что Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861103177.html
венгрия
киев
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, киев, словакия, петер сийярто, всу, еврокомиссия
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Киев, СЛОВАКИЯ, Петер Сийярто, ВСУ, Еврокомиссия
Венгрия надеется, что Еврокомиссия повлияет на Киев, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия надеется, что ЕК поможет прекратить удары Киева по "Дружбе"