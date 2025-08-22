Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия надеется, что Еврокомиссия повлияет на Киев, заявил Сийярто - 22.08.2025
Венгрия надеется, что Еврокомиссия повлияет на Киев, заявил Сийярто
Венгрия надеется, что Еврокомиссия повлияет на Киев, заявил Сийярто
2025-08-22T18:54+0300
2025-08-22T18:54+0300
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Надеемся, что Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
18:54 22.08.2025
 
Венгрия надеется, что Еврокомиссия повлияет на Киев, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия надеется, что ЕК поможет прекратить удары Киева по "Дружбе"

Петер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает, что за то время, что будет продолжаться ремонт на "Дружбе" Еврокомиссия повлияет на Киев, чтобы тот прекратил удары по нефтепроводу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Надеемся, что Еврокомиссии хватит времени для того, чтобы в соответствии со своими предыдущими письменными обещаниями повлиять на Киев, чтобы тот не делал невозможной поставку нефти в Венгрию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе"
Энергетика Газ ВЕНГРИЯ Киев СЛОВАКИЯ Петер Сийярто ВСУ Еврокомиссия
 
 
Заголовок открываемого материала