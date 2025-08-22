Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.08.2025
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России - 22.08.2025, ПРАЙМ
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России
Доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в следственные изоляторы России достигает 10%, говорится в постановлении правительства РФ об изменениях программы... | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в следственные изоляторы России достигает 10%, говорится в постановлении правительства РФ об изменениях программы развития уголовно-исполнительной системы. "Среди лиц, поступающих в следственные изоляторы, от восьми до десяти процентов являются ВИЧ-инфицированными, четыре-пять процентов страдают психическими заболеваниями, восемь-девять процентов больны алкоголизмом и наркоманией, 1-1,5% - туберкулезом легких, в том числе выявленным впервые в жизни", - говорится в документе. Там добавляется, что "основной причиной повышенного уровня выявления заболеваемости в следственных изоляторах является 100-процентный охват диагностическим обследованием всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных, поступающих в учреждения уголовно-исполнительной системы, что в настоящее время отсутствует в отношении населения, особенно в части социально неблагополучной категории". В документе отмечается, что в уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания подозреваемых, обвиняемых и осужденных организованы 22 лечебно-профилактических учреждения, 123 больницы (в том числе 55 туберкулезных и три психиатрических), 548 медицинских частей, 212 здравпунктов, а также 41 лечебное исправительное учреждение для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, и девять лечебных исправительных учреждений для осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией. Кроме того, отмечается в документе, в учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 января 2025 года сконцентрировано более 7,4 тысячи лиц, больных туберкулезом, более 41,5 тысячи ВИЧ-инфицированных, более 2,7 тысячи лиц, инфицированных ВИЧ в сочетании с туберкулезом.
правительство, уголовно-исполнительная система, СИЗО, ВИЧ-инфицированные
23:19 22.08.2025
 
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России

Кабмин: Доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России достигает 10%

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в следственные изоляторы России достигает 10%, говорится в постановлении правительства РФ об изменениях программы развития уголовно-исполнительной системы.
"Среди лиц, поступающих в следственные изоляторы, от восьми до десяти процентов являются ВИЧ-инфицированными, четыре-пять процентов страдают психическими заболеваниями, восемь-девять процентов больны алкоголизмом и наркоманией, 1-1,5% - туберкулезом легких, в том числе выявленным впервые в жизни", - говорится в документе.
Там добавляется, что "основной причиной повышенного уровня выявления заболеваемости в следственных изоляторах является 100-процентный охват диагностическим обследованием всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных, поступающих в учреждения уголовно-исполнительной системы, что в настоящее время отсутствует в отношении населения, особенно в части социально неблагополучной категории".
В документе отмечается, что в уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания подозреваемых, обвиняемых и осужденных организованы 22 лечебно-профилактических учреждения, 123 больницы (в том числе 55 туберкулезных и три психиатрических), 548 медицинских частей, 212 здравпунктов, а также 41 лечебное исправительное учреждение для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, и девять лечебных исправительных учреждений для осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией.
Кроме того, отмечается в документе, в учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 января 2025 года сконцентрировано более 7,4 тысячи лиц, больных туберкулезом, более 41,5 тысячи ВИЧ-инфицированных, более 2,7 тысячи лиц, инфицированных ВИЧ в сочетании с туберкулезом.
