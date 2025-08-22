https://1prime.ru/20250822/vich-861122444.html
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России - 22.08.2025, ПРАЙМ
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России
Доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в следственные изоляторы России достигает 10%, говорится в постановлении правительства РФ об изменениях программы... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T23:19+0300
2025-08-22T23:19+0300
2025-08-22T23:19+0300
правительство
уголовно-исполнительная система
сизо
вич-инфицированные
https://cdnn.1prime.ru/img/83948/54/839485453_218:0:3550:1874_1920x0_80_0_0_1b35fb09b806a6dcf8e9f1bca3cc74d0.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в следственные изоляторы России достигает 10%, говорится в постановлении правительства РФ об изменениях программы развития уголовно-исполнительной системы. "Среди лиц, поступающих в следственные изоляторы, от восьми до десяти процентов являются ВИЧ-инфицированными, четыре-пять процентов страдают психическими заболеваниями, восемь-девять процентов больны алкоголизмом и наркоманией, 1-1,5% - туберкулезом легких, в том числе выявленным впервые в жизни", - говорится в документе. Там добавляется, что "основной причиной повышенного уровня выявления заболеваемости в следственных изоляторах является 100-процентный охват диагностическим обследованием всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных, поступающих в учреждения уголовно-исполнительной системы, что в настоящее время отсутствует в отношении населения, особенно в части социально неблагополучной категории". В документе отмечается, что в уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания подозреваемых, обвиняемых и осужденных организованы 22 лечебно-профилактических учреждения, 123 больницы (в том числе 55 туберкулезных и три психиатрических), 548 медицинских частей, 212 здравпунктов, а также 41 лечебное исправительное учреждение для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, и девять лечебных исправительных учреждений для осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией. Кроме того, отмечается в документе, в учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 января 2025 года сконцентрировано более 7,4 тысячи лиц, больных туберкулезом, более 41,5 тысячи ВИЧ-инфицированных, более 2,7 тысячи лиц, инфицированных ВИЧ в сочетании с туберкулезом.
https://1prime.ru/20250822/uis-861120371.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83948/54/839485453_634:0:3133:1874_1920x0_80_0_0_b4300d2884525b5e911487a989d1ae00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство, уголовно-исполнительная система, сизо, вич-инфицированные
правительство, уголовно-исполнительная система, СИЗО, ВИЧ-инфицированные
Раскрыта доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России
Кабмин: Доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в СИЗО в России достигает 10%
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Доля ВИЧ-инфицированных из поступающих в следственные изоляторы России достигает 10%, говорится в постановлении правительства РФ об изменениях программы развития уголовно-исполнительной системы.
"Среди лиц, поступающих в следственные изоляторы, от восьми до десяти процентов являются ВИЧ-инфицированными, четыре-пять процентов страдают психическими заболеваниями, восемь-девять процентов больны алкоголизмом и наркоманией, 1-1,5% - туберкулезом легких, в том числе выявленным впервые в жизни", - говорится в документе.
Там добавляется, что "основной причиной повышенного уровня выявления заболеваемости в следственных изоляторах является 100-процентный охват диагностическим обследованием всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных, поступающих в учреждения уголовно-исполнительной системы, что в настоящее время отсутствует в отношении населения, особенно в части социально неблагополучной категории".
В документе отмечается, что в уголовно-исполнительной системе для медицинского обслуживания подозреваемых, обвиняемых и осужденных организованы 22 лечебно-профилактических учреждения, 123 больницы (в том числе 55 туберкулезных и три психиатрических), 548 медицинских частей, 212 здравпунктов, а также 41 лечебное исправительное учреждение для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, и девять лечебных исправительных учреждений для осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией.
Кроме того, отмечается в документе, в учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 1 января 2025 года сконцентрировано более 7,4 тысячи лиц, больных туберкулезом, более 41,5 тысячи ВИЧ-инфицированных, более 2,7 тысячи лиц, инфицированных ВИЧ в сочетании с туберкулезом.
Правительство увеличило финансирование программы по развитию УИС