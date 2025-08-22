Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.08.2025
ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях на короткий срок
ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях на короткий срок - 22.08.2025, ПРАЙМ
ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях на короткий срок
ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок с 22 августа, максимальная ставка на вклады сроком на два месяца теперь составит 16,5%, сообщает... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T08:02+0300
2025-08-22T08:02+0300
банки
финансы
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок с 22 августа, максимальная ставка на вклады сроком на два месяца теперь составит 16,5%, сообщает пресс-служба банка. "С 22 августа ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок. Ставка на срок два месяца увеличивается на 0,5 п.п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги. Максимальная ставка составит 16,5% годовых", - говорится в сообщении. Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин сообщил, что несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Вклады по-прежнему остаются наиболее надежным и понятным инструментом для накопления у большинства россиян. "Мы хотим предложить им возможность открыть вклад на короткий срок по выгодной ставке. Это особенно актуально для тех, кто планирует большую покупку в конце года или просто захочет порадовать себя "бонусом" ближе к зиме", – отметил Охорзин.
банки, финансы, алексей охорзин, втб
Банки, Финансы, Алексей Охорзин, ВТБ
08:02 22.08.2025
 
ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях на короткий срок

ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок с 22 августа

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок с 22 августа, максимальная ставка на вклады сроком на два месяца теперь составит 16,5%, сообщает пресс-служба банка.
"С 22 августа ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на короткий срок. Ставка на срок два месяца увеличивается на 0,5 п.п. как для новых вкладчиков ВТБ, так и действующих клиентов банка, которые разместят на депозит новые деньги. Максимальная ставка составит 16,5% годовых", - говорится в сообщении.
Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин сообщил, что несмотря на снижение ключевой ставки, сберегательная активность населения остается на высоком уровне. Вклады по-прежнему остаются наиболее надежным и понятным инструментом для накопления у большинства россиян.
"Мы хотим предложить им возможность открыть вклад на короткий срок по выгодной ставке. Это особенно актуально для тех, кто планирует большую покупку в конце года или просто захочет порадовать себя "бонусом" ближе к зиме", – отметил Охорзин.
БанкиФинансыАлексей ОхорзинВТБ
 
 
