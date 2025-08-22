Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии выступили с дерзким призывом по размещению войск на Украине - 22.08.2025
В Германии выступили с дерзким призывом по размещению войск на Украине
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Крупным странам из "коалиции желающих" необходимо развернуть на территории Украины около десяти тысяч военнослужащих на продолжительный период, заявил агентству Reuters глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстнер. "Недостаточно, чтобы на командном пункте на Украине находилась горстка генералов и небольшие военные подразделения", — отметил он. В понедельник президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день хозяин Белого дома заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска в Украине, но при этом добавил, что американские военные туда отправлены не будут.В марте глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не видит возможности для компромисса в вопросе размещения европейского военного контингента на Украине. Он напомнил, что в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
12:17 22.08.2025
 
В Германии выступили с дерзким призывом по размещению войск на Украине

Полковник Вюстнер: Европе следует направить на Украину десятки тысяч военных

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Крупным странам из "коалиции желающих" необходимо развернуть на территории Украины около десяти тысяч военнослужащих на продолжительный период, заявил агентству Reuters глава союза военнослужащих Германии полковник Андре Вюстнер.
"Недостаточно, чтобы на командном пункте на Украине находилась горстка генералов и небольшие военные подразделения", — отметил он.
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
В понедельник президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день хозяин Белого дома заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска в Украине, но при этом добавил, что американские военные туда отправлены не будут.
В марте глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не видит возможности для компромисса в вопросе размещения европейского военного контингента на Украине. Он напомнил, что в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
СМИ раскрыли, что случилось с лидерами ЕС на встрече с Трампом
