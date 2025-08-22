https://1prime.ru/20250822/vsemirnyy_bank-861116601.html

Всемирный банк выделил Таджикистану грант в $50 млн

22.08.2025, ПРАЙМ

ДУШАНБЕ, 22 авг – ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение Таджикистану гранта в размере 50 миллионов долларов в поддержку политики развития, сообщает пресс-служба представительства ВБ в республике. "Всемирный банк одобрил проект в 50 миллионов долларов в поддержку политики развития в рамках программы "Конкурентоспособный и инклюзивный Таджикистан", нацеленную на поддержку программ реформ страны, направленных на дальнейшее открытие экономики для конкуренции", - сказали в пресс-службе. Кроме того, проект поддержит программы реформ страны, направленных на дальнейшее открытие экономики для конкуренции, создание благоприятных рыночных условий для развития частного сектора и укрепление государственного сектора для более качественного оказания услуг. "Этот грант в размере 50 миллионов долларов от Международной ассоциации развития - фонда Всемирного банка для стран с низким уровнем дохода", - добавили в пресс-службе представительства всемирного банка. Всемирный банк, начиная с 1993, выделил Таджикистану более 2,8 миллиарда долларов, которые пошли на финансирование 116 проектов в сферах здравоохранения, водоснабжения, сельского хозяйства и развития частного сектора.

таджикистан

