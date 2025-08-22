https://1prime.ru/20250822/vstrecha-861088839.html
СМИ раскрыли, что случилось с лидерами ЕС на встрече с Трампом
Встреча лидеров Евросоюза и НАТО с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне обернулась для них позором, пишет Strategic Culture. | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Встреча лидеров Евросоюза и НАТО с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне обернулась для них позором, пишет Strategic Culture. "Понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году: коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор от Хозяина (Трампа. – Прим. ред.)", — отмечается в материале. Автор статьи также добавил, что европейские лидеры никак не могут осознать, что использование Украины в качестве рычага для дестабилизации России может вызвать серьезный ответ со стороны Москвы. В понедельник глава Белого дома провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США. На следующий день президент США заявил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска в Украине, но при этом добавил, что американские военные туда отправлены не будут.
